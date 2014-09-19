محمد هوشمند تهیهکننده «پشت خاکریز» درباره قسمت اول این برنامه که فردا شنبه 29 شهریور، ساعت 17 پخش میشود به خبرنگار مهر گفت: پس از پخش موفق مجموعه «پشت ماه» در شبکه مستند که به پشت صحنه سریالهای ماه مبارک رمضان میپرداخت، این بار به سراغ 10 مجموعه ماندگار دفاع مقدس سیما رفتهایم و در گفتگو با بازیگران و عوامل سازنده این سریالها و همچنین پخش تصاویری از پشت صحنه این مجموعهها، خاطرات آنها را زنده خواهیم کرد.
وی افزود: از همین رو سراغ سریال «قفسی برای پرواز» رفتیم و با یوسف سید مهدوی کارگردان آن، احمد کاوری نویسنده و همچنین امین زندگانی، نفیسه روشن و اردلان شجاع کاوه درباره روند ساخت این سریال و خاطرات آنها از حضور در یک سریال دفاع مقدسی گفتگو کردهایم.
هوشمند با اشاره به سختیهای تولید این مجموعه با توجه به مشغله کاری هنرمندان و بازیگران این سریالها، ادامه داد: گروه «پشت خاکریز» همچنان مشغول ضبط قسمتهای مختلف این برنامه هستند.تاکنون مهدی هاشمی، ابراهیم حاتمیکیا، سید شهاب حسینی، فرهاد اصلانی ، منوچهر محمدی، مسعود کرامتی، عاطفه رضوی، مهشید افشار زاده، امین زندگانی، نگار فروزنده، نفیسه روشن، اردلان شجاع کاوه و... مقابل دوربین برنامه حاضر شده و خاطرات خود را بازگو کردهاند.
این تهیهکننده تأکید کرد: ضمن اینکه روز گذشته سراغ اکبر عبدی بازیگر توانای کشورمان رفتیم و خاطرات او را از مراحل ساخت سریال اخراجیهای یک را ثبت کردیم. چرا که نسخه سریالی این فیلم سینمایی در پنج قسمت روی آنتن رفته بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد این مجموعه در 10 قسمت 60 دقیقهای مورد توجه علاقمندان به سریالهای دفاع مقدس قرار گیرد و اعلام کرد «رقص پرواز»، «خاک سرخ»، «شوق پرواز»، «شب هزار و یکم»، «قفسی برای پرواز»، «اخراجیها 1»، «نابرده رنج»، «لیلی با من است»، «خوش رکاب» و «سفر به چزابه» اسامی 10 سریالی هستند که در «پشت خاکریز» مورد بررسی قرار میگیرند.
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