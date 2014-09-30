محمد هوشمند، تهیه کننده «پشت خاکریز» در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: «پشت خاکریز» سراغ 10 مجموعه ماندگار دفاع مقدس سیما رفته تا طی گفتگو با بازیگران و عوامل سازنده این سریال‌ها و همچنین پخش تصاویری از پشت صحنه این مجموعه‌ها خاطرات آن‌ها را زنده کند.

وی افزود: در این قسمت نیز مراحل ساخت سریال «شوق پرواز» به تصویر کشیده می‌شود و سید شهاب الدین حسینی بازیگر، یدالله صمدی کارگردان و جواد نوروزبیگی تهیه کننده این سریال از خاطرات تولید آن خواهند گفت.

«شوق پرواز» که به زندگی شهید عباس بابایی یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد، از شهریور ماه سال ۱۳۹۰ تا بهمن همان سال و در قالب ۲۴ قسمت روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

«پشت خاکریز» در 10 قسمت 60 دقیقه‌ای هر شب ساعت 23 از شبکه مستند پخش می‌شود.