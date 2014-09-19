به گزارش خبرنگار مهر، رسول نویدکیا شامگاه پنجشنبه پس از تساوی تیمش مقابل صبای قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی خوبی بود و فقط کمی بدشانس بودیم در زدن ضربات آخر تیر دروازه به کمک تیم حریف آمد.

وی درباره عملکرد خودش در بازی‌های گذشته افزود: من تازه به سپاهان آمده بودم و جا نیفتاده بودم و هرچه بیشتر بازی می‌کنم، شرایطم بهتر می‌شود و راحت‌تر بازی می‌کنم که امیدوارم شرایط ما بهتر شود.

هافبک سپاهان با اشاره به عملکرد تیمش در هفته‌های گذشته تصریح کرد: بدشانسی تیم ما تساوی‌های پیاپی است و ما هرچه خوب بازی می‌کنیم و موقعیت درست می‌کنیم، متأسفانه توپ‌های آخر ما گل نمی‌شود؛ به هر حال نمی‌دانم علت آن چیست و امیدوار هستم که در بازی‌های آینده جبران شود.

وی ادامه داد: اگرچه از کورس مقداری عقب افتادیم اما فرصت داریم و اگر امتیاز از دست ندهیم، جبران می‌کنیم و بار دیگر به کورس باز می‌گردیم؛ بازی سپاهان مقابل تراکتورسازی سخت است اما با این حال ما سپاهان هستیم و بیرون از اصفهان خوب نتیجه گرفتیم و بدون شک در این بازی نیز خوب نتیجه می‌گیریم.

نویدکیا درباره حضور محرم نویدکیا در ترکیب سپاهان خاطرنشان کرد: محرم در هر بازی که هست، تأثیر خودش را نشان می‌دهد و امروز هم اگر بود، شرایط آن بهتر می‌شد.