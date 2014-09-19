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۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۳

رسول نویدکیا:

سپاهان از کورس مدعیان عقب افتاد/ بدشانس شده‌ایم

سپاهان از کورس مدعیان عقب افتاد/ بدشانس شده‌ایم

اصفهان – خبرگزاری مهر: هافبک تیم سپاهان اصفهان گفت: سپاهان با کسب تساوی در دیدار با صبای قم از کورس مدعیان قهرمانی عقب افتاد اما جبران می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول نویدکیا شامگاه پنجشنبه پس از تساوی تیمش مقابل صبای قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی خوبی بود و فقط کمی بدشانس بودیم در زدن ضربات آخر تیر دروازه به کمک تیم حریف آمد.

وی درباره عملکرد خودش در بازی‌های گذشته افزود: من تازه به سپاهان آمده بودم و جا نیفتاده بودم و هرچه بیشتر بازی می‌کنم، شرایطم بهتر می‌شود و راحت‌تر بازی می‌کنم که امیدوارم شرایط ما بهتر شود.

هافبک سپاهان با اشاره به عملکرد تیمش در هفته‌های گذشته تصریح کرد: بدشانسی تیم ما تساوی‌های پیاپی است و ما هرچه خوب بازی می‌کنیم و موقعیت درست می‌کنیم، متأسفانه توپ‌های آخر ما گل نمی‌شود؛ به هر حال نمی‌دانم علت آن چیست و امیدوار هستم که در بازی‌های آینده جبران شود.

وی ادامه داد: اگرچه از کورس مقداری عقب افتادیم اما فرصت داریم و اگر امتیاز از دست ندهیم، جبران می‌کنیم و بار دیگر به کورس باز می‌گردیم؛ بازی سپاهان مقابل تراکتورسازی سخت است اما با این حال ما سپاهان هستیم و بیرون از اصفهان خوب نتیجه گرفتیم و بدون شک در این بازی نیز خوب نتیجه می‌گیریم.

نویدکیا درباره حضور محرم نویدکیا در ترکیب سپاهان خاطرنشان کرد: محرم در هر بازی که هست، تأثیر خودش را نشان می‌دهد و امروز هم اگر بود، شرایط آن بهتر می‌شد.

کد مطلب 2372960

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