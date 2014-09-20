به گزارش خبرنگاتر مهر، در این نشست مناف یحی پور سردبیر دوچرخه، مجید راستی سردبیر رشد کودک ، افسانه موسوی گرمارودی سردبیر رشد نو آموز و مسلم ناصری سردبیر ملیکا به عنوان سخنران، حضور خواهند داشت.

اولین جلسه این سری نشست‌ها با سخنرانی شکوه حاج نصرالله ، حسین بکایی و فریبا نباتی در انجمن برگزار شده بود. این نشست با طرح این موضوع پی گرفته شد که اگر کودک واقعی بخواهد شکل بگیرد، نهادهای رسمی اجازه نمی دهند، زیرا به تعبیر آن ها کودک باید از رشته ای ضوابط و معیارهای تربیتی و اخلاقی پیروی کند. سخنرانان به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته و به سوال های حاضران پاسخ دادند.

این نشست، سوم مهرماه، ساعت 17 در ساختمان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان واقع در خیابان سمیه ، بن بست پروانه برگزار خواهد شد و حضور برای علاقه مندان و عموم آزاد است.