معصومه انصاریان، دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، از دیدار اعضای این انجمن با خوانندگان خود خبر داد و افزود: به همت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و با همکاری مؤسسه‌ فرهنگی خانه‌ کتاب، طرح دیدار نویسندگان و مخاطبان در هفته‌یکتاب برگزار می‌شود. در این طرح ۵۰ نویسنده در تهران و شهرستان‌ها با مخاطبانشان دیدار می‌کنند.

این نویسنده کودک و نوجوان، همچنین بیان کرد: این برنامه از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه در مدرسه‌های کشور برگزار می‌شود و اگر امکان اجرای آن در فضای مدرسه وجود نداشته باشد، برنامه در فرهنگ‌سرا یا کتاب‌خانه‌ی منطقه برگزار می‌شود.

به گفته انصاریان، ۱۶ نویسنده به عنوان نماینده‌ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در شهرهای مختلف کشور و بقیه‌ نویسنده‌ها در تهران به دیدار مخاطبان خود می‌روند. از میان این شاعران و نویسندگان می‌توان به جعفر ابراهیمی، حسن احمدی، كاظم اخوان، محمدرضا اصلانی، منوچهر اكبرلو، جمال الدین اكرمی، عزت‌اله الوندی، طاهره ایبد، محمود برآبادی، زهره پریرخ، ریحانه جعفری، لاله جعفری، عباس جهانگیریان، هدی حدادی، شیوا حریری، فرهاد حسن‌زاده، فروزنده خداجو، مصطفی خرامان، سولماز خواجه‌وند، مجید راستی، مهدی رجبی، كلر ژوبرت، نوید سیدعلی‌اکبر، افسانه شعبان‌نژاد، اسدالله شعبانی، محمد‌رضا شمس، مهدی طهوری، یوسف قوجق، علیرضا متولی، فاطمه مشهدی رستم، بابک نیک‌طلب، محسن هجری و محمدرضا یوسفی اشاره کرد.

همچنیت حمید اباذری در آبادان، احمد اكبرپور در شیراز، غلامرضا بكتاش (ملایر)، عبدالصالح پاك (گنبد كاووس)، بهمن پگاه راد (شیراز)، جابر تواضعی (سمنان)، جعفر توزنده‌جانی (کرج)، جمشید خانیان (اهواز)، محمدرضا رمضانی (اردبیل)، علی‌اصغر سیدآبادی (نیشابور)، عباسعلی سپاهی یونسی (مشهد)، عباس عبدی (قشم)، رودابه كمالی (بابل)، مسعود ملكیاری (کرج)، عبدالمجید نجفی (تبریز)، اسماعیل همتی (سمنان) و رضی هیرمندی در سرخرود مازندران با مخاطبان خود دیدار و گفتگو می‌کنند.