به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته پارالمپیک، سهيلا خانی در خصوص اين مرحله از اردوی تيم ملی بوچيا كه از 24 شهريورماه آغاز شده و عصر فرداخاتمه می يابد، گفت: اين پنجمين مرحله اردوی آمادگی تيم ملی است. بچه ها روند خوبي دارند و انشاالله با اين روند می‎توانيم موفق به كسب مدال در بازی‎های آسيايی اينچئون شویم.

سرمربي تيم ملی بوچيا ادامه داد: سه خانم و يك آقا نفرات تيم ملی بوچيا را تشكيل می‎دهند. بعد از پايان اين مرحله از اردو يك اردوی متصل به اعزام خواهيم داشت كه 13 مهرماه آغاز خواهد شد.

خانی افزود: بازيكنان با تمرينات بدنسازی و تمرينات آمادگی كه انجام دادند وضعيت خوبی دارند و اميد زيادی به كسب مدال داريم.

سرمربی تيم بوچيا درباره حريفان آسيايی گفت: ما شناخت كافی از رقبا نداريم اما رقيب‎های اصلی ما كره و ژاپن به حساب می آيند. شايد اين تيم ها از نظر تجهيزات از ما جلوتر باشند ولی بچه های ما از نظر فكر بازي عملكرد بهتری دارند و با همين فكر هم موفق خواهند شد.

وی با اشاره به اينكه آخرين رقابت بين المللی بوچيا مسابقات آسيايی مالزی بوده است، بيان كرد: در مالزی يك مدال نقره و يك برنز به دست آورديم. در اين مسابقات رقيب‌ها را نمی‌شناسيم ولی انشاالله با تلاشی كه تيم انجام می‎دهد حتما مدال خواهيم گرفت.