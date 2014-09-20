به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته پارالمپیک، سهيلا خانی در خصوص اين مرحله از اردوی تيم ملی بوچيا كه از 24 شهريورماه آغاز شده و عصر فرداخاتمه می يابد، گفت: اين پنجمين مرحله اردوی آمادگی تيم ملی است. بچه ها روند خوبي دارند و انشاالله با اين روند میتوانيم موفق به كسب مدال در بازیهای آسيايی اينچئون شویم.
سرمربي تيم ملی بوچيا ادامه داد: سه خانم و يك آقا نفرات تيم ملی بوچيا را تشكيل میدهند. بعد از پايان اين مرحله از اردو يك اردوی متصل به اعزام خواهيم داشت كه 13 مهرماه آغاز خواهد شد.
خانی افزود: بازيكنان با تمرينات بدنسازی و تمرينات آمادگی كه انجام دادند وضعيت خوبی دارند و اميد زيادی به كسب مدال داريم.
سرمربی تيم بوچيا درباره حريفان آسيايی گفت: ما شناخت كافی از رقبا نداريم اما رقيبهای اصلی ما كره و ژاپن به حساب می آيند. شايد اين تيم ها از نظر تجهيزات از ما جلوتر باشند ولی بچه های ما از نظر فكر بازي عملكرد بهتری دارند و با همين فكر هم موفق خواهند شد.
وی با اشاره به اينكه آخرين رقابت بين المللی بوچيا مسابقات آسيايی مالزی بوده است، بيان كرد: در مالزی يك مدال نقره و يك برنز به دست آورديم. در اين مسابقات رقيبها را نمیشناسيم ولی انشاالله با تلاشی كه تيم انجام میدهد حتما مدال خواهيم گرفت.
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