به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، فرات التمیمی نماینده پارلمان عراق از استان دیالی فاش کرد: نیروهای امنیتی موفق به خنثی سازی اولین حمله شیمیایی داعش با گاز سمی کلر شدند.

وی افزود: تروریستهای داعش قصد داشتند که با هفت موشک از بوستانهای روستای سنسل در 15 کیلومتری شمال المقدادیه در شمال شرق بعقوبه مناطق مسکونی را هدف قرار دهند و کشتاری از زنان و کودکان به راه اندازند.

التمیمی درباره جنگ کثیفی که داعشی ها به دنبال اجرای آن در برخی مناطق از جمله دیالی هستند هشدار داد و افزود: آنچه در الضلوعیه رخ داد در مناطق دیگر تکرار خواهد شد زیرا داعش برای حفظ مناطق تحت اشغال خود از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند.

وی از سازمانهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشری خواست که جنایات داعش را برای مجازات عاملان و حامی این گروهک ثبت کنند و سرکرده های داعش به این اعتبار که تهدید کننده امنیت و ثبات بین المللی هستند تحت تعقیب قرار گیرند.

شایان ذکر است که گروهک تروریستی داعش اخیر در الضلوعیه در صلاح الدین از گاز سمی کلر استفاده کرده بود تا مقاومت ساکنان آن را بشکند.