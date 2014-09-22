به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سیدمهدی هاشمی پس از کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره توسط بانوانی تیرانداز ایران در بازی‌های آسیایی اینچئون، درجمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: اولین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی توسط بانوان در رشته تیراندازی به دست آمده که بسیار ارزشمند است. بچه‌های ما خود را ثابت می کنند اما توجهی که باید به آنها شود نمی‌شود.

وی در مورد ناکامی الهه احمدی، دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی دوره قبل افزود: یکی از ویژگی‌های ورزش تیراندازی این است که قهرمانانش را فراموش نمی‌کند. خانم احمدی آن قدر ویژگی‌های شخصیتی و فنی بالایی دارد که در تیراندازی ماندگار است. ضمن اینکه فراموش نکنید او در کسب مدال تیمی ما سهمیه داشت.

تیم ملی تیراندازی تفنگ بادی دختران دربازی های آسیایی 2010 گوانگجو نیز با کسب یک مدال نقره انفرادی توسط الله احمدی و یک نقره تیمی اولین مدالین کاروان ورزش ایران را به دست آورده بود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.



