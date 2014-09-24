جام بزرگ: با کمترین امکانات، توانمندی خودمان را نشان دادیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای تیراندازی تفنگ خفیف درازکش 50 متر بازی‌های آسیایی صبح امروز چهارشنبه برگزار شد که در پایان مه لقا جام بزرگ با بدشانس در رده چهارم قرار گرقت و مدال را از دست داد. وی با امتیاز 620.2 و تنها اختلاف چهار دهم در مکان چهارم ایستاد. در این ماده ورزشکاران مغولستان، مالزی و کره‌جنوبی به ترتیب اول تا سوم شدند.

جام بزرگ بعد از این مسابقات با چشمانی اشکبار سالن را ترک کرد و گفت: با کمترین امکانات در مسابقات شرکت کردم و چهارم شدم. البته با همین امکانات کم، توانمندی‌های خود را به مسئولان نشان دادیم.

وی اضافه کرد: سرمربی خوبی داریم و بچه‌های هم استعدادهای خوبی دارند. در این بین تنها خواسته ما توجه بیشتر مسئولان به تیراندازی و در نظر گرفتن امکانات عادلانه برای این رشته است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.