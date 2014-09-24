منصوریان به مدال نقره دست پیدا کرد/ ششمین مدال ایران را ووشو گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون کره جنوبی، الهه منصوریان نماینده وزن 52- کیلوگرم تیم ملی ووشو بانوان در بخش ساندا که با کسب دو پیروزی متوالی به دیدار پایانی این وزن راه پیدا کرده برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از چین رفت و علی رغم ارائه مبارزهای قابل قبول و پایاپای با قبول شکست برابر وی به نشان نقره دست يافت.
منصوریان دور نخست به مصاف نماینده اندونزی رفت و با کسب پیروزی برابر این حریف به دور دوم راه يافت و سپس با برتری مقابل نماینده نپال راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله هم ساندا کار کشور میزبان را از پیش رو برداشت و به دیدار پایانی راه پیدا کرد.
قبل از این کاروان ورزش ایران در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی، توسط نجمه خدمتی (تیراندازی) به مدال طلا، نرجس امام قلی نژاد (تیراندازی) مدال نقره، تیم تیراندازی بانوان مدال نقره، سجاد عباسی(ووشو) به مدال برنز و تیم روئینگ چهار نفره بانوان به مدال برنز دست پیدا کرده بود.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
نظر شما