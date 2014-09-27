«قهرمان پشت نقاب» جایگزین سریال ایرانی شد/ «دولت مخفی» وقتی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل تغییرات به وجود آمده در کنداکتور پخش شبکه دو از امشب مجموعه تلویزیونی «قهرمان پشت نقاب» جایگزین سریال «دولت مخفی» به تهیه کنندگی مشترک حمید آخوندی و علیرضا جلالی خواهد شد.



این سریال که در 5 قسمت 45 دقیقه ای روی آنتن شبکه دو می رود، محصول کشور ایتالیاست.



در خلاصه این سریال آمده: «روکو» مردی است که به اشتباه ازطرف خانواده دوست صمیمی‌اش متهم به قتل دوستش می‌شود. او پس از سال‌ها به محل زندگی خود برمی‌گردد و با خانواده دوستش روبه‌رو می‌شود. همسردوست او که نمی‌تواند خاطرات بد گذشته را فراموش کند از وی می‌خواهد که هرچه سریع‌تر آنجا را ترک کند، ولی دخترش که اکنون در ابتدای جوانی است اصرار دارد که با تمرینات مناسب بتواند مانند پدرش قهرمان سوارکاری شود. او با پافشاری از دوست پدرش می‌خواهد که مربی او شود و با وجود مخالفت‌های مادرش سرانجام او را متقاعد می‌کند تا تمریناتش را شروع کند.



ترنس هیل و میخائیل بونو از هنرمندانی هستند که در فیلم سینمایی «قهرمانی پشت نقاب» ایفای نقش کرده‌اند.



همچنین پس از این سریال، پخش مجموعه تلویزیونی «رهایی» به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی مسعود تکاور در شبکه دو آغاز می شود و بعد از آن مجموعه «دولت مخفی» در جدول پخش شبکه دو سیما قرار خواهد گرفت.