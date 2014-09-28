فرگوسن همچنان ناآرام است/ تیراندازی به سمت پلیس آمریکا در میسوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شهر فرگوسن از چند روز قبل به دلیل اقدام پلیس در تخریب کردن بنای یادبود "مایک براون" نوجوان کشته شده در این شهر مجددا ناآرام شده و در یک هفته اخیر اعتراضات متعددی در سطح این شهر انجام شده است.

در همین رابطه شب گذشته نیز خیایان های این شهر در ایالت میسوری صحنه اعتراضات بود که در جریان تلاش پلیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان، یک افسر پلیس هدف گلوله قرار گرفت.

بر اساس اعلام پلیس فرگوسن، حال این افسر خوب است و خطری جان وی را تهدید نمی کند اما با این وجود مشخص نیست که چه فردی به سمت وی شلیک کرده و تحقیقات برای روشن شدن این موضوع در جریان است.

شهر فرگوسن در ایالت میسوری از 19 مرداد ماه سال جاری ناآرام شده که دلیل آن کشته شدن یک نوجوان در بخش سنت لوئیز منطقه فرگوسن میسوری بود. عصبانیت مردم میسوری پس از آن افزایش یافت که اعلام شد پلیسی که اقدام به قتل بی دلیل این نوجوان کرده چند روز قبل از وقوع قتل، نشان افتخار دریافت کرده بود. بر اساس این گزارش، دست کم 6 بار به سوی "مایک براون" شلیک شده که در دو مورد به سمت سر وی نشانه گیری شده است.

شدت اعتراضات به حدی رسید که فرماندار میسوری مجبور به کمک گرفتن از گارد ملی آمریکا شد. این اعتراضات تا تاریخ 31 مرداد ادامه داشت و پس از آن جو حاکم بر فرگوسن رفته رفته آرام شد.