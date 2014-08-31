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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

اعتراضات در آمریکا متوقف نمی شود/

برگزاری تظاهرات در فرگوسن در سومین هفته از مرگ براون

برگزاری تظاهرات در فرگوسن در سومین هفته از مرگ براون

شهر فرگوسن در ایالت میسوری شب گذشته و به مناسبت سومین هفته از کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست توسط پلیس آمریکا، باردیگر شاهد برگزاری تظاهرات بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، صدها نفر از مردم شهر فرگوسن شب گذشته بار دیگر به خیایان ها آمده و در سومین هفته از کشته شدن "مارتین براون" از سوی پلیس دست به تظاهرات زدند.

تفاوت تظاهرات شب گذشته با تظاهرات های سه هفته گذشته آن بود که پدر و مادر و سایر اعضای خانواده براون نیز در آن شرکت کرده بودند.

در اعتراضات سه هفته اخیر فرگوسن که با خشونت همراه بود، خانواده براون از تظاهرات کنندگان خواسته بودند تا بدون خشونت مطالبات خود را پیگیری کنند.

با وجود گذشت سه هفته از قتل براون به دست پلیس هنوز خبری از محاکمه عامل قتل وی نیست. شهر فرگوسن در ایالت میسوری از یکشنبه شب 19 مرداد ماه ناآرام شد که دلیل آن کشته شدن یک نوجوان در بخش سنت لوئیز منطقه فرگوسن میسوری بود. عصبانیت مردم میسوری پس از آن افزایش یافت که اعلام شد پلیسی که اقدام به قتل بی دلیل این نوجوان کرده چند روز قبل از وقوع قتل، نشان افتخار دریافت کرده بود. بر اساس این گزارش، دست کم شش بار به سوی "مایک براون" شلیک شده که در دو مورد به سمت سر وی نشانه گیری شده است.

شدت اعتراضات به حدی رسید که فرماندار میسوری مجبور به کمک گرفتن از گارد ملی آمریکا شد. این اعتراضات تا تاریخ 31 مرداد ادامه داشت و پس از آن جو حاکم بر فرگوسن رفته رفته آرام شد.

کد مطلب 2361043

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