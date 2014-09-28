سیستان و بلوچستان با کمبود پزشک روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمودرضا میری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمبود پزشک عمومی مهمترین مشکل دانشگاه در حوزه نیروی انسانی است.

وی ابرازداشت: به دلیل اینکه حق‌الزحمه پرداختی به پزشکانی که در قالب برنامه پزشک خانواده با این دانشگاه همکاری می‌کنند با حق‌الزحمه پزشکانی که در مناطق برخوردار خدمت می‌کنند تفاوت چندانی ندارد لذا این موضوع باعث خالی ماندن پست پزشک در تعدادی از مراکز بهداشتی، درمانی روستائی شده است.

وی با ضروری خواندن برخورداری از نیروی انسانی متخصص در راستای ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان استان اضافه کرد: امکانات سخت‌افزاری مانند ساختمان و تجهیزات را می‌توان با تامین اعتبارات لازم تهیه کرد اما بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص این مراکز و تجهیزات نقشی در ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان مردم نخواهد داشت و این امکانات با انبارتجهیزات پزشکی تفاوتی ندارند.

وی تربیت نیروی بومی را مهمترین رویکرد این دانشگاه برای حل مشکل نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان بر شمرد و گفت: سیاست بومی گزینی در رشته‌های مورد نیاز استان با جدیّت استمرار خواهد داشت.

وی ابراز داشت: امید می‌رود با رایزنی‌های این دانشگاه و تعامل و حمایت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسلامی تامین اعتبارات مورد نیاز به منظور حل مشکل تامین پزشک در مناطق روستایی برطرف شود.