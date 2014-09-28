به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جدول پرداختی حق بیمه خبرنگاران رسانه‌های مختلف را که از سوی مدیرمسئول یا صاحب امتیاز رسانه‌ها به این وزارتخانه تحویل داده شده، منتشر کرد.

این فهرست به شرح زیر است: