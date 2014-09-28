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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۵

از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد؛

فهرست مطبوعات دریافت‌کننده یارانه حمایتی بیمه منتشر شد

فهرست مطبوعات دریافت‌کننده یارانه حمایتی بیمه منتشر شد

اداره کل مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حمایتی بیمه در شش ماه دوم سال 92 را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جدول پرداختی حق بیمه خبرنگاران رسانه‌های مختلف را که از سوی مدیرمسئول یا صاحب امتیاز رسانه‌ها به این وزارتخانه تحویل داده شده، منتشر کرد.

این فهرست به شرح زیر است: