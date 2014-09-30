محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به بهانه کمبود کادر پرستاری، سعی در احیای کمک پرستاری دارند، در حالی که موضوع تربیت کمک پرستار در اوائل دهه هفتاد یکبار مطرح شد که آن زمان با واکنش جامعه پرستاری مواجه گردید و منتفی شد. حالا وزارت بهداشت می خواهد دوباره سراغ کمک پرستار برود تا از این طریق، کمبود کادر پرستاری در بیمارستانها را جبران کند.

وی با انتقاد از نگاه وزارت بهداشت به حوزه پرستاری، افزود: علت اصلی کمبود پرستار، نبود نیروی انسانی نیست. بلکه، ترک شغل، تغییر شغل، مهاجرت به خارج از کشور و در نهایت، خانه نشینی پرستاران است که باعث شده دچار کمبود پرستار شویم.

شریفی مقدم با اشاره به برخوردهای نادرستی که با جامعه پرستاری می شود، گفت: تبعیض و بی عدالتی در پرداخت ها، عدم توجه به مشکلات حرفه پرستاری و خواسته های معقول پرستاران همچون اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و...، باعث شده تا مسئولان وزارت بهداشت به فکر راهکارهای غیر منطقی برای حل مشکل کمبود پرستار باشند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اعلام اینکه تربیت پرستار در یک دوره 6 ماهه و حضور او بر بالین بیمار، با مشکلاتی همراه خواهد شد، ادامه داد: در حالی که دنیا به سمت تربیت پرستار تخصصی و فوق تخصصی می رود، استفاده از کمک پرستار برای پاسخگویی به نیازهای بیماران، نمی تواند راهکاری سازنده باشد.

وی با اشاره به آمار سال 2014 وزارت کار آمریکا که به تفکیک اهمیت مشاغل از حیث درآمد پرداخته است، گفت: در تقسیم بندی مشاغل، پرستاری بالاتر از پزشک متخصص و جزو 5 شغل برتر قرار دارد که اهمیت حرفه پرستاری را نشان می دهد. در حالی که پرستاری در کشور ما به سمت قهقرا می رود و برای مسئولان هم مهم نیست که چه بلایی سر پرستاری می آید.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اعلام اینکه درآمد پرستار در آمریکا سالانه بین 90 تا 100 هزار دلار است، اظهارداشت: توجه به حرفه پرستاری و تخصصی بودن پرستاری، منجر به ارتقای خدمات درمانی به بیماران می شود.

شریفی مقدم با انتقاد از جریان پزشک سالارانه که به دنبال احیای کمک پرستاری است، افزود: سپردن سلامت مردم به دست پرستارانی که در یک دوره 6 ماهه تربیت و آموزش می بینند، ظلم مضاعف به بیماران است.

به گزارش مهر، تربیت و آموزش کمک پرستار، برای جبران کادر پرستاری در بیمارستانهای دولتی کشور، موضوعی است که اخیرا دکتر ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت آن را مورد اشاره قرار داده و گفته است که در طرح تحول نظام سلامت به بکارگیری پرستاران و رفع نیازهای آنها توجه شده است.

به گفته این مقام وزارت بهداشت، در حال حاضر یکی از روشهای میان بری که برای رفع کمبود نیروی پرستار می توان از آن استفاده کرد بحث تربیت کمک پرستار است که بتوانیم نیازهای پرستار و بهیار را برطرف کنیم. این افراد در بیمارستانها ارائه خدمت می کنند و این امر کاردانی پرستاری را احیا می کند.