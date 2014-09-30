به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرائت دعای روح نواز عرفه امسال نیز همچون سال گذشته، شنبه 9 ذی الحجه ساعت 15 با حضور جمعی از عاشقان و دلسوختگان خاندان اهل بیت(ع) برگزار می شود.

روز عرفه، از روزهای مهم برای مسلمانان بویژه شیعیان می‌باشد و از آنجا که امام حسین(ع) حرکت خود را به سوی کربلا پس از مراسم حج آغاز کرد برای شیعیان از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

زیارت سید و سالار شهیدان اباعبدالله‌الحسین(ع) در این روز بسیار توصیه شده است.

دعای آسمانی عرفه امسال در جوار مشهد شهدای 7 تیر و شهدای آسمان آشنا این مجموعه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر زائری و نوحه سرایی مادحین اهل بیت(س) برگزار می شود.

شرکت در این مراسم برای کلیه علاقه‌مندان آزاد است.

ممجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) در میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی‌پور واقع است.







