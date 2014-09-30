سه طرح گردشگری در رفسنجان تصویب شد/ کاهش 60 درصدی مصرف سموم شیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح‌های گردشگری دره علی آباد راگه، منطقه گردشگری اوراف و مجتمع تفریحی گردشگری اسلام آباد به تصویب مثلث توسعه اقتصادی شهرستان رسیده و در حال انجام هستند و طرح های دیگر مانند منطقه اودرج، خنامان و داوران نیز در دستور کار هستند.

وی افزود: شهرستان رفسنجان از جهت دارا بودن مناطق گردشگری و آثار تاریخی جایگاه بسیار ارزشمندی دارد و وجود مناطق تفریحی و گردشگری مختلف دلیل این مدعا است.

این مسئول یادآور شد: آثار تاریخی مشهوری مانند مجموعه حاج آقا علی، حرم‌های امامزادگان، بادگیرها، قلعه ها، کاروانسرا ها و سایر مناطق تاریخی در رفسنجان زمینه مناسبی را برای استفاده از صنعت توریسم ایجاد کرده است.

ملانوری خاطرنشان کرد: قرار گرفتن رفسنجان در مسیر ترانزیتی کشور قرار دارد و برخورداری از راه آهن و فرودگاه زمینه ها و مقدمات لازم را برای جذب توریسم فراهم کرده و باید با برنامه ریزی مناسب به این امر مهم اقدام کرد.

فرماندار رفسنجان عنوان کرد: بخشی از مجموعه خانه حاج آقا علی به عنوان بزرگ ترین خانه خشتی جهان بازسازی شده و در تلاشیم در قالب مشارکت بخش خصوصی، آن را تکمیل کنیم.

پلمپ 60 سم فروشی غیرمجاز در رفسنجان

فرماندار رفسنجان از پلمپ 60 سم فروشی غیرمجاز در رفسنجان خبر داد و گفت: مصرف سموم کشاورزی در رفسنجان در سال جاری 60 درصد کاهش داشته است.

ملانوری عنوان کرد: شهرستان ما کشاورزی بوده و توسعه آن منوط به موفقیت در بخش کشاورزی است، لذا با توجه به اینکه از پنجم مهر تا 18 آبان ماه سرشماری عمومی کشاورزی انجام می‌شود مردم باید همکاری کرده و اطلاعات صحیح و دقیق را در اختیار آمارگیران قرار دهند.

وی با اشاره به فصل برداشت پسته، اضافه کرد: برنامه‌های خوبی برای فصل برداشت پسته در نظر داشتیم که از یک ماه قبل آنها را اجرایی کردیم که از جمله آنها برخورد با متکدیان خارجی و جلوگیری از ورود آنها به داخل شهر بود که با موفقیت انجام شد و در حال حاضر کمتر متکدی خارجی از کشورهای همسایه در شهرستان به چشم می‌خورد.

برداشت 80 هزار تن پسته در رفسنجان

وی افزود: پیش‌بینی ها این بود که با وجود تمام خسارت‌ها امسال 80 هزار تن پسته برداشت شود که گرمای تیر و مرداد موجب شد بخش دیگری از پسته‌ها خسارت ببیند و در نهایت 70 هزار تن برداشت نهایی است.

ملانوری ادامه داد: برآورد مالی این میزان برداشت بیش از دو هزار میلیارد تومان است که اگر کشاورزان بخشی از این پول را صرف باغات و بخشی صرف زندگی خود کنند، باز هم بیش از 500 میلیارد تومان باقی می‌ماند.

فرماندار رفسنجان با تأکید بر اینکه مقدار پولی که از کشاورزی عاید شهرستان می‌شود نباید صرف هزینه‌های بیهوده شود، تصریح کرد: حقیقت این است کشاورزی که آب مصرف می‌کند، خاک و هوا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در حقیقت سرمایه مردم را مصرف کرده، باید بخشی از پول خود را برای توسعه شهرستان و کمک به ایجاد اشتغال اختصاص دهد.

این مسئول در ادامه به کاهش 60 درصدی مصرف سموم کشاورزی در سال زراعی جاری در شهرستان اشاره و بیان کرد: سال گذشته 800 تن سم در سطح شهرستان توسط کشاورزان مصرف شده بود که امسال این رقم به 350 تن رسید و کاهش 60 درصدی و30 میلیارد تومان صرفه اقتصادی در پی داشت.

ملانوری خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های خوبی که در راستای ورود سموم تقلبی به شهرستان داشتیم، کنترل کردن واحدهای سم‌فروشی بود که در این رابطه 60 سم‌فروشی متقلب پلمپ شدند.

انتخاب هیئت رئیسه شورای رفسنجان

فرماندار رفسنجان همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات سومین دوره هیئت رئیسه شورای شهرستان رفسنجان برای سال دوم، اظهار داشت: این شورا از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار است و توقع این است که شورای شهرستان فعال تر و جدی تر وارد عرصه شود.

ملانوری با اشاره به سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به شهرستان، افزود: این سفر مصوبات خوبی در خصوص راه‌های روستایی داشت و طرح‌های آن باید در قالب طرح مشارکتی و خیرین انجام شود.

فرماندار رفسنجان اظهار داشت: این حضور و جدیت شما در این زمان به خلق کارهای بزرگ در شهرستان می‌انجامد و مشکلات را‌ه‌های روستایی که دغدغه شماست، در قالب این طرح برطرف می‌شود.

وی اضافه کرد: در رأی گیری با حضور اعضا آقایان مجید صفریان، حسن حیدری، مجید خانی، امیر خالویی و محمد عبدلی به ترتیب رییس، نایب رییس، منشی اول و دوم و سخنگو شدند و سایر اعضا به عنوان عضو انتخاب شدند.