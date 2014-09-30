به گزارش خبرگزاری مهر، میرجلال‌الدین کزازی پس از سفری 40 روزه به آمریکا، چامه‌ای بلند در گزارش سفر به نیویورک سروده‌ که در آن شهر نیویورک توصیف و فرهنگ ایرانی با فرهنگ آمریکایی که نماد و نمونه‌ برترین آن شهر نیویورک است سنجیده می‌شود.

از دید ادبی، پدیده‌ بی‌پیشینه‌ای است که سفرنامه‌ای در پیکره‌ چامه سروده شده باشد.

نشست ویژه‌ شهر کتاب روز دوشنبه 14 مهر از ساعت 16:30 به گزارش سفرنامه دکتر میرجلال‌الدین کزازی از آمریکا اختصاص دارد که با حضور علاقه‌مندان به فرهنگ ایران در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

آری و نه به رمان نو

«رمان نو» جنبشی برای پیراستن رمان از عیب‌های رمان‌های سنتی قرن نوزدهم و بیستم و نجات نوع ادبی رمان از نابودی بود. درباره‌ رمان نو و ویژگی‌های آن تاکنون مقالات و کتاب‌های کمی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. به تازگی کتاب «آری و نه رمان نو» با ترجمه‌ منوچهر بدیعی به فارسی منتشر شده است که مجموعه مقاله‌هایی از هواداران و مخالفان رمان نو را شامل می‌شود که با بررسی گذشته‌ رمان و پیش‌بینی آینده‌ آن، پایه‌ای برای داوری درباره‌ آینده‌ رمان و ضد رمان فراهم می‌آورد.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه 15 مهر از ساعت 16:30 به نقد و بررسی درباره‌ کتاب «آری و نه به رمان نو» اختصاص دارد که با حضور ابوالحسن نجفی، منوچهر بدیعی و امیرعلی نجومیان در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.