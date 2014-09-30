به گزارش خبرنگار مهر، این تیم که در سالهای اخیر با بازیهای درخشان خود در لیگ دسته اول و همچنین جام حذفی نگاهها را در فوتبال کشور به خود معطوف کرده بود، در فصل (91و92) تا آستانه لیگ برتر رفت و به یکباره در چند هفته مانده به پایان رقابت‌ها از بالای جدول سقوط کرد و در نهایت در رتبه چهارم ماند.

اما این تیم پس از تغییر و تحولات سال گذشته در شورا و شهرداری یاسوج گرفتار برخی مشکلات و حاشیه ها شد به طوری در فصل گذشته تا پایان فصل، چهار مربی عوض کرد و در نهایت این مدعی صعود به لیگ برتر، به لیگ دسته دوم کشور سقوط کرد.

جواد زرینچه، حیدر شریفی، هادی برگی زر و رحمان احمدی مربیانی بودند که در فصل گذشته در مقاطعی هدایت این تیم را بر عهده داشتند و نتوانستند سرخپوشان یاسوجی را از بحرانها و باتلاق حواشی بیرون بکشند.

سقوط این تیم به لیگ دسته دوم آب سردی بر گرمای فوتبال استان ریخت با این حال هنوز برخی امیدوار بودند که تیم شهرداری با حضور قدرتمند در لیگ دسته دوم دوباره خود را در لیگ یک و جمع مدعیان ببیند.

اما در حالی که طي دو هفته گذشته قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتبال کشور انجام و زمان بازیهای این لیگ مشخص شد، در یاسوج هیچ خبری از تیم شهرداری نبود و به گفته شهردار این شهر، "شهرداری یاسوج دیگر تیمداری نمی کند."

اين خبر موجي از نگرانيها را در ميان جوانان ياسوجي كه طي سالهاي گذشته اميدهاي زيادي به اين تيم بسته بودند، ايجاد كرد و خبرگزاري مهر و ساير رسانه هاي استان هم در گزارشات و اخباري به تبعات انحلال اين تيم پرداختند.

دست تدبير گره از مشكلات تيم گشود

با اين حال استاندار كهگيلويه و بويراحمد با آگاهي از اين موضوع و در حالي كه زمان كمي به آغاز ليگ دو فوتبال كشور باقي مانده بود‌،‌ دستور داد جلسه وي‍ژه اي در اين خصوص برگزار شود.

نتيجه اين جلسه تشكيل هيئت مديره موقت تيم فوتبال شهرداري ياسوج با حضور دو معاون استاندار و حمايت چهار دستگاه اجرايي از اين تيم بود تا گره از انبوه مشكلات تيم شهرداري ياسوج با دست تدبير باز شود.

معاون سياسي و امنيتي استانداري استان كه به طور موقت عضو هيئت مديره اين تيم است،‌ در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: تيم شهرداري ياسوج طي سالهاي اخير نقش مهمي در توسعه ورزش و تفريحات سالم جوانان اين شهر و همچنين معرفي اين استان و به ويژه شهر ياسوج به عنوان پايتخت طبيعت ايران داشته است.

فتاح محمدي افزود: اين تيم در سال گذشته با مشكلات اعتباري و مديريتي عديده اي روبرو شد كه در نهايت منجر به سقوط اين تيم به ليگ دو گرديد و از طرفي شهرداري ياسوج به دليل مشكلات مالي توان حمايت از اين تيم را نداشت و تيم شهرداري در آستانه انحلال قرار گرفت.

دستور ويژه استاندار براي تشكيل تيم

وي بيان كرد: ‌بر اين اساس با دستور ويژه استاندار محترم استان با توجه به نزديكي بازيهاي ليگ دو و همچنين ضرورت وجود اين تيم، هيئت مديره موقت تيم شهرداري براي راه اندازي مجدد تيم تعيين شد.

محمدي اظهار داشت: همچنين به دستور دكتر خادمي،‌ دو تن از معاونين استاندار شامل معاون برنامه ريزي و معاون سياسي و امنيتي به طور موقت و تا تشكيل هيئت مديره اصلي، جزء هيئت مديره قرار گرفتند.

وي افزود: هيئت مديره نيز اقدام به انتخاب مديرعامل و رئيس هيئت مديره كرد و عنبريان معاون ورزش و جوانان استان به اين سمت منصوب شد.

مذاكره با سه مربي براي هدايت تيم

اين عضو هيئت مديره تيم فوتبال شهرداري در خصوص انتخاب سرمربي تيم نيز بيان داشت: در اين راستا سه گزينه در هيئت مديره مطرح شدند و مديرعامل تيم با اين افراد وارد مذاكره شده است.

وي بدون نام بردن از اين گزينه ها گفت: تاكنون گزينه نهايي سرمربيگري تيم فوتبال شهرداري ياسوج مشخص نشده است.

محمدي همچنين،‌ استانداري، ‌شهرداري، ‌ورزش و جوانان و شركت برق استان را دستگاههاي نام برد كه از اين تيم در فصل جاري حمايت خواهند كرد.

وي با بيان اينكه اولين بازي اين تيم در روز 12 مهر ماه برگزار خواهد شد،‌ ابراز اميدواري كرد كه با تلاش بازيكنان اين تيم و حمايت مسئولين شاهد حضور مجدد اين تيم در ليگ باشيم.

محمدي در خصوص حضور دو معاون استاندار در هيئت مديره تيم نيز گفت: حضور معاونين استاندار در هيئت مديره به دليل اهميت موضوع و ضرورت راه اندازي تيم و همچنين احترام به حقوق مردم و به خصوص جوانان در حوزه ورزش صورت گرفت و انشاء الله در آينده نزديك تشريفات قانوني براي انتخاب هيئت مديره اصلي انجام شود.

راه اندازي تيم؛ هديه مسئولين به جوانان/ افتتاح استاديوم 15هزارنفري هديه دوم باشد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ تیم فوتبال شهرداری می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد همدلی، شور و نشاط اجتماعی و امید در استانی داشته باشد که جوانترین استان کشور محسوب می شود.

شايد به همين دليل باشد كه خبر راه اندازي مجدد تيم فوتبال شهرداري ياسوج،‌ موجب خوشحالي و اميدواري جوانان شهر ياسوج شده است.

يكي از اين جوانان و هواداران تيم شهرداري ياسوج به خبرنگار مهر گفت: اقدام استاندار استان و ديگر مسئولين استان براي جلوگيري از انحلال تيم فوتبال شهرداري در اذهان جوانان اين شهر خواهد ماند.

سيد مجتبي حسيني افزود: تيم شهرداري تنها دلخوشي جوانان اين شهر و مايه غرور آنهاست و مسئولين با اين اقدام شور و نشاط را به جوانان اين استان هديه دادند و غرور شكسته آنان را ترميم كردند.

وي بيان داشت: اميدوارم اين حمايت ها تا حضور مجدد اين تيم در ليگ دسته يك فوتبال كشور ادامه يابد.

حسيني همچنين راه اندازي استاديوم 15 هزار نفري ياسوج را ضروري دانست و گفت: راه اندازي اين استاديوم مي تواند هديه اي ديگر از مسئولين استاني به جوانان استان باشد و بستر را براي موفقيت تيم آماده كند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ با حضور تيم شهرداري ياسوج در ليگ دو باز هم در و ديوارهاي شهر از صداي تشويق بي امان تماشاگران ياسوجي به لرزه در خواهد آمد و استادیوم قدیمی تختی در مرکز شهر و در آينده اي نزديك استاديوم 15 هزارنفري شهر دوباره قلب تپنده یاسوج و لانه عقابها خواهند بود تا جوانان ياسوجي توانمنديهاي خود در اين ميادين به رخ مردم كشور بكشانند.