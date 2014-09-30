تائید صلاحیت خبرنگاران از سوی دولت به مصلحت نیست/ رویکرد دولت حمایت از اصناف مطبوعاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد طی سخنانی به مسائل پیرامون بیمه خبرنگاران اشاره کرد و با بیان اینکه طبق ماده 46 قانون مطبوعات صاحب امتیازان نشریات موظف به بیمه کردن همکاران خود هستند، گفت: استقلال حرفهای خبرنگاران و هویت بخشی صنفی به آنها میطلبد که خبرنگاران در رسانهای که در آن فعال هستند بیمه شوند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل خانه به دوشی و نگاه موقت به حرفه خبرنگاری عدم توجه به بیمه توسط صاحبان امتیاز است گفت: عدم بیمه خبرنگاران باعث میشود که پیوند خبرنگار با رسانهای که در آن مشغول به فعالیت است از استحکام لازم و کافی برخوردار نباشد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره هزینهای که از طریق بیمه به نشریات تحمیل میشود، گفت: دولت برای کمک به بیمه شدن خبرنگاران خود را موظف کرده تا مبلغ بیمه را به رسانهها بازگرداند.
وی ادامه داد: برای هموار شدن مسأله بیمه خبرنگاران از تشکلهای صنفی و مطبوعاتی نیز خواسته شده تا اسامی خبرنگارانی که به شکل تمام موقت در رسانهها فعالیت میکنند اما از مزایای بیمه برخودار نیستند را اعلام کنند تا از طریق رایزنی با رسانههای مطبوع شرایط بیمه این افراد نیز فراهم شود.
انتظامی همچنین درباره رسانههایی که از بیمه خبرنگاران خود خودداری میکنند بیان داشت: در هر حال معاون مطبوعاتی ارشاد باید از حقوق خبرنگاران حمایت کند.
وی به تغییرات شکل گرفته و رویکرد سایت سمان نیز اشاره و ابراز داشت: این سایت بنا به تغییرات رویکردی بازنگریها را داشته است و دستورالعمل آن در حال حاضر بر روی سایت قرار گرفته است تا خبرنگاران و روزنامه نگارانی که تمایل به استفاده از امکانات وزارت ارشاد دارند آثار خود را در این سایت ثبت کنند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای تائید صلاحیت متقاضیان و خبرنگاران یک هیئت هفت نفره نیز حضور دارند که سعی شده از اساتید دانشگاه و نمایندگان اصناف در این هیئت حضور داشته باشند تا این هیئت تنها معطوف به نمایندگان دولت نباشد.
صلاحیت خبرنگاران را باید جامعه رسانهای تائید کند
وی تاکید کرد: دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که صلاحیت خبرنگاران را تأیید کند بلکه صلاحیت خبرنگاران را باید جامعه رسانه تشخیص دهد
انتظامی ادامه داد: رویکرد ما در اجرای استورالعمل به این شکل است که در مرحله پیش نویس نظرات اصحاب فن را جویا شده و سپس با اصلاحاتی که صورت میگیرد به مرحله اجرا گذاشته شود.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اساسنامه جدید خانه مطبوعات اشاره و بیان کرد: این اساسنامه با چشم انداز و نگرشی بر اساسنامه خانه مطبوعات استانهای مختلف تهیه شده و به نظر چهرههای رسانهای نیز رسیده است.
وی ادامه داد: آنچه در این میان مهم است برگزاری انتخابات همزمان خانه مطبوعات سراسر کشور است که امیدواریم طی دو هفته خانه مطبوعاتی که در حال حاضر تشکیل شدهاند اساس نامه خود را اصلاح و خانه مطبوعات استان هایی که فاقد خانه مطبوعات هستند نیز تشکیل شود تا بتوان انتخابات را در اسرع وقت انجام داد.
انتظامی در عین حال بر حمایت دولت از تشکلها و اصناف مطبوعاتی اشاره و بیان داشت: رویکرد دولت این است که از فعالیتهای صنفی حمایت و از تصدی گریهای رایج به نفع صنوف عقب نشینی کرده و به وظیفه حکومتی خود بپردازد.
وی همچنین به فعالیت رسانههای تخصصی اشاره کرد: استان قم با توجه به جایگاه خاص خود دارای رسانههای تخصصی فراوانی است و رسانههای تخصصی به علت نگاه تخصصی دارای عمق بیشتری هستند.
رسانههای تخصصی شانس بیشتری برای جذب مخاطب دارند
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رسانه تخصصی شانس بیشتری برای جذب مخاطب دارند، بیان کرد: در حال حاضر نفوذ فضای رسانه ملی روز به روز در حال کمتر شدن است و رسانههای بین المللی، محلی، اجتماعی و تخصصی فرصتی بیشتری را دارند تا در فضای رسانهای مطرح شوند و حمایت از رسانههای تخصصی از رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
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