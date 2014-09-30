موضوعات دراماتیک فراوانی برای ساخت فیلم در حوزه دفاع مقدس وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "شب واقعه" ساخته شهرام اسدی شامگاه دوشنبه در تالار مطهری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد. در این نشست از کارگردان، تهیه کننده و بازیگر نقش اول فیلم دعوت شده بود.

بعد از آخرین سکانس های فیلم حمید فرخ نژاد بازیگر آبادانی فیلم شب واقعه با چند دقیقه تاخیر میان تشویق دانشجویان وارد سالن شد.



سپس ازحمید فرخ نژاد، شهرام اسدی و تهیه کننده آن فیلم احمد میرعلایی جلسه نقد و بررسی شروع شد و هر کدام از مهمانان به سئوالات مطرح شده از سوی مجری و دانشجویان حاضر در سالن پاسخ دادند.



شهرام اسدی آغازگر این جلسه نقد و بررسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انگیزه او برای کارگردانی فیلم گفت: در حوزه دفاع مقدس موضوعات دراماتیک فروانی برای انتخاب وجود دارد و قصه این فیلم که بخشی از واقعیت های جنگ است با همکاری دوستان و انتخاب موفق بازیگر نقش دریاقلی به تصویر کشیده شد.



اسدی افزود: همیشه برای شروع یک فیلم دو لایه بالایی و زیری را در نظر می گیرم که لایه رویی بخش عملیاتی کار من و لایه زیرین شامل تحقیقات و مطالعاتی است که در آغاز انجام می دهم و من برای ساخت این فیلم نیازمند اطلاعات و سوابقی از زندگی دریا قلی سورانی که یکی از نیروهای مردمی شهر بود، داشتم.



وی داشتن سابقه از شخصیت های یک فیلم را ضروری دانست و گفت: برای نوشتن فیلم نامه این اثر ساعت ها با خانواده دریا قلی، کسبه و افرادی که با او در تعامل بودند گفتگو کردیم تا بتوانیم واقعیت را آن جور که هست به بیننده برسانیم.



بعد از صحبت های اسدی، سئوال مجری متوجه حمید فرخ نژاد شد که چقدر نقش دریا قلی را به خود نزدیک می دید. وی هم بیان کرد: نقش دریا قلی ملموس تر و نزدیک به واقعیت بود و فاکتورهایی که در قهرمان داستان های جنگی پیش از این وجود داشت در نقش من دیده نمی شد و این باعث شد که شب واقعه کار خوب و موفقی شود.



فرخ نژاد در رابطه با قهرمان داستان شب واقعه عنوان کرد: از مهم ترین ویژگی های دریاقلی، واقعی بودن آن در عین داشتن تضادهایی که با جامعه قهرمانی فاصله داشت به شمار می رود. این شخص وقتی در جنگ و تجاوز دشمن به سرزمینش قرار گرفت به قهرمان تبدیل شد.



بازیگر سینما وتلوزیون در جلسه نقد فیلم شب واقعه افزود: فیلم نامه شامل دو بخش عملیات و شناخت است که با تلفیق این دو می توان اثری را به وجود آورد. برای ساخت فیلم شب واقعه در مورد هر کدام از شخصیت های اطلاعاتی جمع آوری و در نقش ها گنجانده شد، که این دو بخش در مورد سینما و تئاتر صدق می کند با توجه به ویژگی هر اثر تفاوت هایی نیز در هر کدام از بخش ها وجود دارد.



بعد از سئوالات مجری برنامه این بار سئوالات دانشجویان مطرح شد، در این بین دانشجویی که در ردیف های آخر بود سئوالش را در رابطه با نقش های کلیشه ای فرخ نژاد پرسید، ولی در طرح سئوال خود موفق نبود. در این بین دانشجوی دیگری برای تکمیل صحبت او گفت: قصد هم دانشگاهی من این است که حمید فرخ نژاد در تمام بازی های خود لهجه و لحن آبادانی دارد و این لهجه خاص از او جدا نمی شود.



فرخ نژاد که گاها با تعریف و تمجید دانشجویان و ابراز محبت آنها در تالار مواجه می شد و به برخی نیز عکس العمل نشان می داد در پاسخ به این سئوال اظهار کرد: افتخار من این است که اهل همین خاک و همین شهر هستم و به داشتن این لهجه در نقش های خود اصرار دارم چرا که این با کار و هنر من تضادی ندارد.



صحبت های پایانی فرخ نژاد هیاهوی وتشویق زیادی را میان دانشجویان ایجاد کرد. بعد از حرفهای هر کدام از سازندگان این فیلم، مجری برای تکریم آنها محمد رعایایی رئیس و خسرو نشان معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز را بر روی سن دعوت کرد.



در پایان جلسه نقد و بررسی فیلم شب واقعه لوح سپاس و نیز هدیه ای از سوی دانشگاه به هر سه مهمان اهدا که در این بین حمید فرخ نژاد هدیه خود را برای حمایت از سینمای استان خوزستان به معاونت فرهنگی دانشگاه تقدیم کرد.