ایران جایگزین گاز صادراتی روسیه به اروپا نمی شود/ از هیچ کمکی به ملت روسیه دریغ نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مصاحبه با شبکه ۲ تلویزیون روسیه در پاسخ به سوالی پیرامون تحریم های اعمال شده از سوی واشنگتن علیه مسکو اظهارداشت: تحریم به ضرر همه کشورها است اما کشورهایی که مورد تحریم قرار می گیرند باید مقابله کنند و دیگران نیز در این زمینه باید کمک کنند.

رییس جمهوری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پیش از اعلام سیاست های تحریم علیه روسیه با مسکو در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالا به توافق هایی رسیده است که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رییس شورای عالی امنیت ملی، ضرورت همکاری همسایگان برای مقابله با تحریم ها را خاطرنشان ساخت و تصریح کرد: در شرایط فعلی هر کمکی که بتوانیم به دولت و ملت روسیه خواهیم کرد و مردم روسیه با مهیا شدن تسهیلات تجاری لازم، تا سال اینده شاهد حضور برندهای ایرانی در فروشگاه های خود خواهند بود.

روحانی ضرورت همکاری مدیریت بازار انرژی با روسیه را یادآور شد و گفت : بهترین راه در زمینه انرژی و گاز، همفکری ، تعامل و رقابت سالم کشورهای صادرکننده گاز است تا منافع همه صادرکنندگان تامین شود.

رییس شورای عالی اقتصاد افزود: ایران دارای یکی از بزرگترین منابع گاز درجهان است و در سیاست های خود ، تامین گاز کشور و فروش به همسایگان را دنبال می کند.

رییس جمهوری اظهارداشت: امروز شرایطی نیست که اگر روسیه فروش گاز به اروپا را قطع کند ایران بتواند جایگزینی برای گاز صادراتی روسیه به این کشورها باشد.

روحانی در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات ایران با ۱+۵ در نیویورک گفت: در این مذاکرات گام هایی هرچند کوتاه اما رو به جلو برداشته شد اما باید تلاش شود تا در فرصت باقیمانده به توافق جامع دست یابیم که به نفع همگان است و می تواند شرایط ایران را در منطقه بویژه در مسایل تجاری مثبت کند.

رییس جمهوری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی ) است و تمام مقررات بین المللی را پذیرفته، بنابراین اگر مسایل کوچکی هم باقی مانده است می توان آن را بر اساس مذاکره برطرف کرد. از طرف ما اراده جدی برای حل مشکلات وجود دارد واگر طرف مقابل نیز شهامت لازم را بخرج دهد،در همین زمان باقیمانده می توان به توافق نهایی دست یافت.

روحانی به خبرنگار شبکه ۲ تلویزیون روسیه، درباره جایگاه آمریکا در میان ۱+۵ گفت : امروز همه کشورهای ۱+۵ علاقه مند به حل و فصل مسایل هستند و تنها کشوری که کمی کند عمل می کند آمریکا است و امیدواریم که آمریکایی ها نیز به منافع بلند مدت بیشتر بیاندیشند.

رییس جمهوری تصریح کرد: درمیان ۱+۵ هنگام مذاکرات کشوری که بیش از همه صحبت می کند، پیشنهاد می دهد و انتقاد دارد، آمریکا است و ما نیز علاقه مندیم که پنج عضو دیگر گفتگوها فعال تر شوند.

روحانی درباره اجلاس سران خزر نیز گفت: دریای خزر برای همه کشورهای همسایه اهمیت بسیاری دارد و باید به منبع مطمئنی برای توسعه این کشورها مبدل شود. موافقت نامه هایی در این خصوص به امضا رسیده است و در اجلاس آستراخان نیز اسناد دیگری امضا می شود که نشان می دهد ما می توانیم مسایل را حل کنیم.

رییس جمهوری با اشاره به معتبر بودن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق ادامه داد: با تعهد و تلاش همه کشورهای ساحلی، امید داریم که تفاهم نامه های جدید جایگزین قراردادهای پیشین شود.

رییس شورای عالی امنیت ملی افزود: ایران در ابتدا خواستار استفاده مشاع از دریای خزر بود اما طرف های مقابل از اجرای آن فاصله گرفتند. امروز بخش های اقتصادی در آبهای دریا تحت عنوان حاکمیت ملی اما درحال کشتیرانی خواهیم داشت و امیدواریم رفت و آمدهای تجاری و گردشگری باعث رونق بیشتر دریای خزر وشهرهای ساحلی شود.

روحانی همچنین در خصوص مبارزه با تروریسم ، به نقش و جایگاه ایران در مبارزه با این پدیده اشاره کرد و گفت : امروز کسانی صحبت از ائتلاف می کنند که برخی از آنها در سالهای گذشته به این گروه کمک مالی و تسلیحاتی کردند اما ایران از سه سال پیش با درخواست دولت های سوریه و عراق با این گروه تروریستی مبارزه کرده است.

رییس جمهوری تاکید کرد: تروریسم خطری است که کل جهان را تهدید می کند و همه باید در این زمینه کمک کنند. البته بمباران هوایی یک حرکت شکلی و نمایشی است و این درحالی است که مبارزه با گروه های تروریستی، نیاز به کار فرهنگی و اقدامات عملی نظیر ممانعت از رسیدن کمک های مالی و سلاح به آنها دارد .

رییس جمهوری بار دیگر با تاکید بر اینکه اسلام دین کرامت انسانی ، احترام به حقوق دیگران و همزیستی مسالمت آمیز است، گفت: آنها که تحت عنوان داعش فعالیت می کنند هیچ تناسبی با فرهنگ اسلام ندارند. ما این حرکت ضد اسلامی را که خواهان حکومت بر زندگی و جان انسانها از طریق ارعاب و کشتار است ، محکوم می کنیم.