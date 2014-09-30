به گزارش خبرنگار مهر، حمید فاضلی در آستانه هفته جهانی فضا در نشست خبری به بحث کاربردهای فضا در زندگی مردم اشاره کرد و با بیان اینکه این هفته فرصتی برای دولت ها است که فعالیت های خود را به عرضه بگذارند، اظهار داشت: سازمان ملل متحد در انتخاب این هفته (12 تا 18 مهر ماه) آموزش فواید حاصل از بهره برداری از فضا، استفاده از فضا در توسعه اقتصاد، توجه به آینده با علوم فضایی و راه اندازی آموزش های این بخش را از جمله اهداف خود در نظر داشته است.

وی با اشاره به نقش ایران در کارگروه بررسی و مطالعه استفاده از فناوری های فضایی در توسعه پایدار گفت: ایران جزء 24 کشور موسس کمیته استفاده از فناوری های ماورای جذب بوده و پیشنهاد ایجاد هفته جهانی فضا نیز از سوی ایران عنوان شده است.

قائم مقام سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامه های راهبردی این سازمان اولین موضوع را مربوط به مخابرات فضایی و خدمات آن اعلام و اضافه کرد: دستیابی به ماهواره های مخابراتی و استقرار آن در موقعیت های مداری از جمله برنامه های ایران است از این رو هم اکنون دو ماهواره شریف فتح و ناهید در برنامه تکمیل برای پرتاب قرار گرفته است.

فاضلی با بیان اینکه متاسفانه در نتیجه تحریم ها و تامین ماهواره و حفظ موقعیت های مداری دچار مشکلات متعددی شده ایم و حتی شبکه های تلویزیونی ما را نیز به صورت ظالمانه قطع کرده بودند، ادامه داد: با رویکرد جدید تعامل بر مبنای گفتمان اعتدال و پیشرفت های ایران در مذاکرات 1+5 هم اکنون بخشی از تحریم ها رفع شده است، اما با این حال ما خودمان در حال طراحی و ساخت ماهواره های ایرانی هستیم تا نیازی به کشورهای خارجی نداشته باشیم.

آغاز مطالعه برای ساخت تلسکوپ فضایی شبیه به هابل

وی دومین اولویت این سازمان را توسعه ماهواره های سنجش از دور عنوان کرد و گفت: قصد داریم از ماهواره های کشورهای دیگر مجوزهای لازم را بگیریم تا در ایران ایستگاه زمینی ایجاد کرده و کاربردهای ماهواره های سنجش از دور را استفاده کنیم در همین حال طراحی و ساخت و پرتاب ماهواره سنجش از دور و تقویت توانمان در دستیابی به ماهواره ها با عمر بیشتر در دستور کار قرار دارد.

به گفته قائم مقام سازمان فضایی ایران، کار مطالعاتی و امکان پذیری این تلسکوپ مداری در زمینه کنترل، دقت و ارتقاء اپتیکی سنجنده های این تلسکوپ آغاز شده است و پس از آن وارد نمونه های اصلی آن می شویم حتی می توانیم برای حامل این تلسکوپ از کشورهای دیگر نیز کمک بگیریم.

فاضلی با اشاره به موضوع اکتشافات فضایی از آغاز مطالعه بر روی تلسکوپ فضایی خبر داد و گفت: این تلسکوپ می تواند کاربردی شبیه به تلسکوپ فضایی هابل داشته باشد هم اکنون در قدم های اولیه سیستم کنترل وضعیت دقیق روی ماهواره های با عمر کوتاه و ایجاد یک تلسکوپ کوچک چند کیلویی بر روی این ماهواره ها آغاز می شود و به تدریج می‌تواند تلسکوپ فضایی در اعماق بسیار زیاد ایجاد کند.

ایران تا چهار سال دیگر انسان به زیر مدار می فرستد

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری کشورها در حوزه زیست‌فضا اظهار داشت: قدرت های فضایی انسان را در کپسول فضایی گذاشته و به فضا پرتاب کردند و ما نیز یکی از برنامه هایمان پرتاب انسان به زیر مدار است که هم اکنون در حال ایجاد کپسول زیستی در امتداد قائم و در ارتفاع 120 کیلومتر به فضا هستیم، بر این اساس بنا داریم انسان را در کپسول قرار داده و به زیر مدار بفرستیم.

قائم مقام سازمان فضایی ایران گفت: حامل این کپسول یک محموله یک تنی را باید حمل کند که طراحی آن کپسولی مخروطی شبیه به آپولو، دراگون، سایوز و یا شنزو خواهد بود.

فاضلی ادامه داد: در برنامه داریم که امسال بتوانیم پرتاب زیرمداری داشته باشیم که البته در پرتاب اول موجودی زنده به غیر از انسان را به فضا پرتاب خواهیم کرد، اما تا چهار سال آینده کپسول زیستی با انسان را به زیرمدار خواهیم فرستاد.

وی افزود: دستیابی به مدار ژئو برای ماهواره های مخابراتی و اعزام انسان به فضا در اهداف بالادستی نظام دیده شده است.

کالبد ماهواره مصباح را به ما برنمی‌گردانند

قائم مقام سازمان فضایی ایران با بیان اینکه حدود 9 سال پیش با کمک یک کشور اروپایی، ماهواره مصباح را ساختیم، اضافه کرد: به دلیل وجود تحریم ها این ماهواره را برای ما پرتاب نکردند و حتی هم اکنون جسم و کالبد این ماهواره را هم به ما بر نمی گردانند. به همین دلیل ما در محور فعالیت های خودمان تولید ماهواره و نیز ماهواره‌بر را در دستور کار قرار دادیم که پیش بینی می شود در برنامه‌های جاری تکمیل ماهواره شریف فتح و ناهید را داشته باشیم و با تقویت حامل های فضایی در ماه های آخر امسال این ماهواره‌ها را به فضا بفرستیم.

فاضلی گفت: در مورد ماهواره امیرکبیر ماهواره بر سیمرغ را در برنامه داریم که نمونه مهندسی آن تکمیل شده و نمونه پروازی و زیرسیستم های آن در حال انجام است.

وی از عقد قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در راستای استفاده از تصاویر ماهواره ای برای داده های کشاورزی و مدیریت آب خبر داد و خاطر نشان کرد: تاکنون موفق شده ایم تصاویر محصول برنج را با دقت حدود بالای 80 درصد در تعیین نقشه ها و شرایط هر 10 روز یکبار تهیه و در اختیار کشاورزان قرار دهیم و برای امسال نیز پایش محصولات راهبری کشاورزی مانند گندم را در برنامه داریم.

قائم مقام سازمان فضایی ایران از مشارکت ایران در پروژه مطالعاتی پیش بینی زلزله با استفاده از سنجنده هایی که در لایه یونسفر قرار دارند و نیز پروژه ماهواره مشترک کشورهای عضو سازمان اپسکو خبر داد.