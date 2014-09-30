به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «آن‌سو» کنسرت خود را با عنوان «نزدیک ترین سیاره» در روزهای 10 و 11 مهر 1393 در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می برد. این کنسرت دومین اجرای رسمی گروه «آن‌سو» است که به اجرای قطعه هایی برای پیانو و شورانگیز اختصاص دارد.

شورانگیز سازی ابداعی و ساخته قنبری است که حسین علیزاده در معرفی این ساز نقش مهمی داشته است. آنچه در این کنسرت نواخته می شود، برخی ساخته حسین والی و برخی ساخته کاوه صالح است. برخی از قطعه ها نیز با همکاری و هم‌نوازی این هنرمند پدید آمده اند.

«کارگاه نجاری»، «نزدیکترین سیاره به خورشید»، «تک‌نوازی شورانگیز»، «مجنونی»، «آن صبح مه آلبود»، «گیسو و باد مشرق»، «لبخند روشن تو»، «گل شمع‌دانی» و «توپ رنگی» قطعه هایی هستند که در این کنسرت نواخته می شود.

گروه «آن سو» در کنسرت خود یکی از قطعه ها را به کوهنوردانی تقدیم می کند که در سال 1392 در مسیر بازگشت از قله «برودبیک» جان خود را از دست دادند. آیدین بزرگی، مجتبی جراحی و پویا کیوان سه کوهنوری ایرانی بودند که برای نخستین بار به قله 8051 متری «برودبیک» در پاکستان صعود کردند، اما در بازگشت مسیر را گم کردند و جان خود را از دست دادند.

گروه موسیقی «آن‌سو» با حضور حسین والی نوازنده پیانو، کاوه صالح نوازنده شورانگیز، کاوه والی نوازنده پرکاشن و حامد بلندبالا نوازنده سازهای بادی ایرانی کنسرت خود را برگزار می کند.

دیگر عوامل برگزاری این کنسرت عبارتند از: طراحی صحنه محمد پاراسمند، طراح نور علی کوزه گر، صدابردار و مدیر هنری گروه رضا فرهادی و مدیر هماهنگی ملینا حسین زاده.

کنسرت گروه موسیقی «آن‌سو» با عنوان «نزدیک ترین سیاره» در روزهای 10 و 11 مهر 1393 در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.

کنسرت موسیقی گروه «دوستان» در برج آزادی



کنسرت موسیقی سنتی گروه دوستان پنج شنبه 10مهر در سالن اصلی برج آزادی اجرا خواهد شد.

گروه دوستان به سرپرستی انوشه بادپروا و مدیریت فیروز روستا در سال 88 کار خود را آغاز کرد و این کنسرت برای دومین بار است در برج آزادی اجرا می شود.

این کنسرت شامل 17 قطعه به صورت همخوانی عباس آهاری،فرشاد رباط و بنفشه محمودی اجرا می شود. کنسرت موسیقی سنتی دوستان پنج شنبه 10 مهر ساعت 19:30در سالن اصلی برج آزادی اجرا می شود.







