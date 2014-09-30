از سرگیری پرواز ایران ایر به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی، سفیر کشورمان در مسکو در صفحه شخصی خود نوشت: پرواز هواپیمایی ایران ایر از تهران به مسکو پس از دو سال وقفه از سرگرفته شد.

وی افزود: این پرواز امروز سه شنبه هشتم مهرماه در مسیر تهران-مسکو - تهران انجام شد. از سال گذشته یکی از موضوعاتی که به صورت جدی پیگیری کردیم راه اندازی مجدد این پرواز بود. جا دارد از جناب پرورش مدیر عامل ایران ایر که با وجود محدودیت‌ها به این مذاکرات و پیگیری ها توجه نمود تشکر کنم. پرواز ایران ایر به مسکو در سال 1368 راه اندازی و در سال 1391 متوقف شده بود.

بر اساس این گزارش حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز روز گذشته برای شرکت در اجلاس رژیم حقوقی دریای خزر به مسکو سفر کرده بود و با ولادیمیر پوتین دیدار کرد.

دیداری که سنایی در خصوص آن نیز در صفحه خود نوشت: دیروز عصر ولادیمیر پوتین در پایان ملاقاتی صمیمانه هدیه جالبی به دکتر روحانی داد. سپر مربوط به جنگاور دوره شاه عباس که در موزه آستاراخان نگهداری می‌شده است. روسها از گذشته در کلکسیون و موزه داری حرفه ای بوده‌اند و صدها اثر ایرانی از اشیا و نسخ خطی و هدایای مختلف در موزه های روسیه موجود است. فقط در موزه هنرهایی شرق مسکو نزدیک به سه هزار اثر ایرانی نگهداری می شود.