مسافر مجنون در همدان ماندگار شد/ ماموريت شهدا هنوز به اتمام نرسيده است

به گزارش خبرنگار مهر، يكي از دو شهيدي كه آذرماه 91 در دانشگاه علوم پزشكي همدان بعنوان شهید گمنام به خاك سپرده شده بود، طی چند روز اخير با آزمايش دي ان اي از گمنامي خارج و هويتش مشخص شد.

هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی همدان ميزبان يك شهيد 29 ساله از شهر تبريز به نام علي فرج پور است كه در عملیات خیبر و در جزیره مجنون به مقام رفیع شهادت نائل شده است.

خانواده این شهيد گرانقدر كه به همراه جمعي از مسئولان استان آذربايجان شرقي به همدان آمده بودند،ظهر سه شنبه مورد استقبال بي مانند مردم همدان در دانشگاه علوم پزشكي قرار گرفتند.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان دراين مراسم با اشاره به اينكه داعش دجالان بي مزد آمريكا هستند، عنوان كرد: زنده نگه داشتن ياد شهدا تعالي راه آنان است.

آيت الله محمدي با اشاره به اينكه اگر شهدا فراموش شوند آرمانها آنان نيز به فراموشي سپرده مي شود، ادامه داد: آرمان هاي شهدا عفاف و حجاب بود و اگر اينها را فراموش كنيم خدا را فراموش كرده ايم.

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم اذعان داشت: شهدا تا دم مرگ با خدا پيمان بسته بودند كه ريسمان خود را پاره نكنند.

سردار عزت الله جعفري با اشاره به اينكه شهادت بالاترين سعادت بشر مي تواند باشد، بيان داشت: همه شهدای انقلاب به خاطر خدا جنگيدند و زمانيكه در عمليات ها نمي توانستيم پيكر شهدا را به عقب بياوريم،غم ما را فرا مي گرفت اما اكنون بازگشت اين شهید نشان داد كه هنوز ماموريت شهدا به اتمام نرسيده است.

وي اذعان داشت: شهدا با بازگشت خود فرهنگ سازي مي كنند و شهدا در وصيت نامه هاي خود به تبعيت از رهبري سفارش كرده اند.

دشمنان اسلام با اسلام ناب محمدي عناد دارند

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه نبايد اجازه داد اسلام مظلوم واقع شود، ادامه داد: دشمنان اسلام با اسلام ناب محمدي عناد دارند.

جعفري اذعان داشت: دانشجويان اجازه ندهند اين شهيد كه در همدان باقي خواهد ماند بازهم گمنام بماند.

وي با اشاره به اينكه دانشجويان آگاه بايد افسران فرهنگي باشند، اظهار داشت: دشمن به دنبال از بين بردن هويت ايراني اسلامي ما است.

مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس آذربايجان شرقي افزود: دشمن به دنبال استحاله فرهنگي جامعه است.

جعفري با اشاره به اينكه نظام اسلامي ايران با خون شهدا آبياري شد، عنوان كرد: انقلاب اسلامي با خون شهدا به انقلاب جهاني حضرت مهدي(ع) خواهد پيوست.

در اين مراسم كه جمعیتی حدود يك هزار نفر از دانشجويان و مردم همدان حضور داشتند، همسر و فرزندان این شهید با حضور بر مزار وی پس از سالها با وي تجديد ديداركردند.

گفتني این شهید بسیجی گرانقدر از لشکر 31 سپاه عاشورای تبریز و از جامعه بسیجی کارگری و کارگر کارخانه تراکتورسازی تبریز و ورزشکاری علاقه‌مند و فعال در رشته کوهنوردی و سنگ‌نوردی بوده که سه فرزند دارد.

آنچه به نظر مي آيد پايان ساخت هر چه سريعتر يادمان اين شهدا است در حالي كه دو سال از خاكسپاري آنان مي گذرد.