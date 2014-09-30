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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۰

در شش ماهه نخست امسال؛

شهرداری اردبیل بیش از اعتبار سالانه پروژه افتتاح کرده است

شهرداری اردبیل بیش از اعتبار سالانه پروژه افتتاح کرده است

اردبیل – خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل گفت: شهرداری در شش ماهه نخست امسال بیش از اعتبار سالانه خود پروژه افتتاح کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل تصریح کرد: کل بودجه امسال ما 138 میلیارد تومان است.

وی افزود: با این وجود تا پایان هفته دفاع مقدس بالغ بر 140 میلیارد تومان پروژه به بهره برداری رسیده است.

وی تاکید کرد: تعدادی از این پروژه ها باقی مانده از سال های قبل بود و تلاش شد جهت بهره برداری مردم هر چه سریعتر در فصل کاری افتتاح شود.

به گفته بدری در حال حاضر 63 پروژه در مناطق چهارگانه شهرداری در حال اجراست و بر اساس اولویت ها و نیازها پیش روی دارد.

شهردار اردبیل در خصوص پروژه های مشارکتی اضافه کرد: از سال گذشته بالغ بر 650 میلیارد تومان پروژه مشارکتی با این مجموعه عقد قرارداد شده است.

وی معتقد است این پروژه ها به منزله سرمایه در شهر محسوب شده و تا زمان بهره برداری امتیاز قابل توجهی محسوب می شود.

بدری در عین حال به ضرورت آموزش و به روز رسانی خدمات شهرداری تاکید کرد و گفت: اغلب خدمات شهرداری به صورت مکانیزه شده است.

وی تصریح کرد: در عین حال دانشگاه علمی کاربردی با هدف به روز رسانی اطلاعات شهرداری در هشت رشته کاردانی و کارشناسی مشغول به فعالیت است.

در دسته یک می مانیم

شهردار اردبیل درواکنش به سوالی در خصوص وضعیت تیم فوتبال شهرداری و برنامه های ارتقا این تیم اضافه کرد: در حال حاضر در دسته یک هستیم و تلاش بر این است امسال در دسته یک بمانیم.

وی افزود: در سال آینده هدف دست یابی به لیگ برتر است و تیم باید از امسال تمرینات منسجمی برای کسب این جایگاه داشته باشد.

بدری معتقد است شکوفایی تیم فوتبال شهرداری می تواند در ادامه زمینه شکوفایی ورزشی، فرهنگی و حتی گردشگری این شهر را فراهم کند.

کد مطلب 2381157

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