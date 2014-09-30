ایرباس 380 بالاخره در فرودگاه امام فرود آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین ایرباس پهن پیکر امروز ساعت 16 در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشست. این ایرباس که متعلق به شرکت هواپیمایی امارات است، با حدود 200 مسافر توسط خلبان ایرانی به مقصد ایران پرواز کرد.

این هواپیما تاکنون به دو مقصد پروازی جده و کویت پرواز داشته و فرودگاه امام خمینی(ره) به دلیل حجم بالای مسافرت‌ها میان دبی و تهران به عنوان سومین مقصد پروازی این هواپیما انتخاب شده است.

البته ایرباس پهن پیکر 380 به دلیل شرایط خاص فنی و ابعاد به تجهیزات خاصی برای نشست و برخاست در فرودگاه ها نیاز دارد که وجود این توان فنی بالا در فرودگاه امام موجب تقاضای این ایرلاین برای پرواز ایرباس 380 به ایران شده است.

ایرباس 380 بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان است که با گنجایش 555 نفر در سه کلاس و 840 نفر در یک کلاس و با بردی معادل 8 هزار ناتیکال مایل بدون توقف، برای نخستین بار در آوریل ۲۰۰۵ به پرواز در آمد. این هواپیما در سال 2002 وارد مرحله تولید شد و تولید اولین نمونه تجاری هواپیمای ایرباس A380 از ماه مه سال 2004 آغاز شده است.

قیمت تخمینی این هواپیما در سال 2006، 296 تا 316 میلیون دلار بوده است.

در همین حال، مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه فرود هواپیمای ایرباس 380 فصلی تازه در صنعت هوایی ایران است، گفت: هواپیمایی امارات نام خود را به عنوان پیشتاز استفاده از ظرفیت بخش اقتصادی و حمل و نقل هوانوردی ایران به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید چلندری در مراسم ورود نخستین ایرباس پهن پیکر به فرودگاه امام (ره) گفت: امروز شرکت هواپیمایی امارات با انجام اولین پرواز ایرباس 380 نقش مهمی در برآوردن نیازهای در حال رشد مسافران و انتقال کالا در خط پروازی ایفا می کند.

وی با بیان اینکه از امروز 8 مهرماه ایران به عنوان سومین فرودگاه در سطح منطقه و چهل و دومین فرودگاه در سطح دنیا میزبان بزرگترین ایرباس است، گفت: با توجه به درخواست شرکت هواپیمایی امارات امکان سنجی این عملیات برای پرواز ایمن از چند ماه قبل آغاز شد و امروز شاهد فرود این هواپیما بودیم.

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه هواپیمایی امارات جزو 10 ایرلاین برتر در دنیا است، افزود: این ایرلاین با حضور در فرودگاه امام نام خود را به عنوان پیشتاز استفاده از ظرفیت های مطلوب اقتصادی و حمل و نقل هوایی ایران ثبت کرد.

چلندری افزود: برای نشست و برخاست این هواپیما از فرودگاه امام (ره) به عنوان فرودگاه جایگزین استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم فصلی تازه در صنعت هوایی ایران آغاز شود، اظهار داشت: امیدواریم که این پرواز منجر به این شود که سطح همکاری های دو کشور به خصوص در زمینه هوانوردی افزایش یابد.

این هواپیما در ساعت 19 امشب، تهران را به مقصد دبی ترک خواهد کرد.



