به گزارش خبرنگار مهر، نخستین ایرباس پهن پیکر امروز ساعت 16 در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین می نشیند. این ایرباس که متعلق به شرکت هواپیمایی امارات است، با حدود 200 مسافر به مقصد ایران پرواز می کند.

این هواپیما تاکنون به دو مقصد پروازی جده و کویت پرواز داشته و فرودگاه امام خمینی(ره) به دلیل حجم بالای مسافرت‌ها میان دبی و تهران به عنوان سومین مقصد پروازی این هواپیما انتخاب شده است.



البته ایرباس پهن پیکر 380 به دلیل شرایط خاص فنی و ابعاد به تجهیزات خاصی برای نشست و برخاست در فرودگاه ها نیاز دارد که وجود این توان فنی بالا در فرودگاه امام موجب تقاضای این ایرلاین برای پرواز ایرباس 380 به ایران شده است.



سخنگوی فرودگاه امام خمینی (ره) در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ماه‌ها پیش جلسات متعددی با این ایرلاین برای پرواز A380 برگزار شده است، گفته بود: تعداد بالای پروازهای بین المللی ایرانیان موجب شده که این شرکت هواپیمایی تمایل به جابه جایی حجم بیشتری از مسافران داشته باشد، به همین منظور این ایرباس برای پرواز به ایران انتخاب شده است.



وی با بیان اینکه خوشبختانه توان فنی بالایی در فرودگاه امام (ره) وجود دارد، بیان کرد: تمامی پروازهای فرودگاه با برنامه ریزی‌های قبلی انجام می‌شود و نشست و برخاست A380 نمی تواند خللی در کار فرودگاه بوجود بیاورد.



به گزارش مهر، ایرباس 380 بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان است که با گنجایش 555 نفر در سه کلاس و 840 نفر در یک کلاس و با بردی معادل 8 هزار ناتیکال مایل بدون توقف، برای نخستین بار در آوریل ۲۰۰۵ به پرواز در آمد. این هواپیما در سال 2002 وارد مرحله تولید شد و تولید اولین نمونه تجاری هواپیمای ایرباس A380 از ماه مه سال 2004 آغاز شده است.

قیمت تخمینی این هواپیما در سال 2006، 296 تا 316 میلیون دلار بوده است.