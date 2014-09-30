تلاشها برای بازرسی از تاسیسات اتمی اسرائیل ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری میدل ایست آی، "صادق مرافی" نماینده کویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت کشورهای عربی به تلاش های خود برای گرفتن اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی ادامه خواهند داد. وی این اظهارات را پس از مخالفت حامیان رژیم صهیونیستی با تصویب قطعنامه ضداسرائیلی در آژانس بیان کرد.

در نشست سالانه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، 18 کشور عربی پیش نویس قطعنامه ای را به این سازمان ارائه کردند که به موجب آن تاسیسات اتمی رژیم صهیونیستی مورد بازرسی قرار می گرفت. با وجود اینکه نمایندگان 45 کشور حاضر در نشست از جمله ایران، ترکیه، روسیه و چین به این قطعنامه رای موافق دادند، اما مخالفت حامیان اصلی این رژیم از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که جمعا 58 کشور را بالغ می شدند، مانع تصویب آن شد.

این در حالی بود که نمایندگان 27 کشور حاضر در پنجاه و هشتمین نشست سالانه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به این قطعنامه رای ممتنع دادند. مرافی همچنین به نمایندگی از کشورهای اتحادیه عرب، بیانیه این اتحادیه را در نشست شورای حکام قرائت کرد و خواستار نابودی سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی شد.

وی در این بیانیه از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست با طراحی چارچوبی نسبت به برچیده شدن زرادخانه های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و عاری شدن خاورمیانه از سلاح های هسته ای اقدام کند.