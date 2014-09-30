نیروهای مسلح باید بصیرت بیشتری در مورد شناخت دشمن داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم شامگاه سه شنبه در جمع فرماندهان و جمعی از کارکنان لشکر 28 پیاده کردستان در سنندج به بیان مطالبی در خصوص دشمن شناسی از دیدگاه قرآن کریم پرداخت و گفت: قرآن کریم دشمن را به چند دسته مانند شیطان،یهود،مشرکان،منافقان، کافران تقسیم کرده است.

وی عنوان کرد: شیوه های کلی مبارزه دشمنان با مسلمانان شامل ایجاد تردید به منظور سست کردن اعتقادات، ایجاد اختلاف و تفرقه برای از بین بردن اتحاد و ایجاد شکاف در صفوف مستحکم مومنان است که در قرآن به آنها اشاره شده است.

وی اظهار داشت: روش های مبارزه ذکر شده که توسط دشمنان برعلیه مسلمانان صورت می گیرد جنگ روانی محسوب می شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمنان با این اقدامات خود به دنبال القای یأس و ناامیدی در مردم و روی برگرداندن مسلمانان از اولیاءالله و دستورات الهی هستند.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به اینکه قرآن کریم استراتژی‌های متعددی برای مبارزه با دشمنان ارائه کرده است، ادامه داد: تجهیز به قدرت ایمان، افزایش قدرت نظامی، ممنوعیت دوستی با بیگانگان و جهاد و مبارزه از جمله استراتژی های مبارزه با دشمنان اسلامی از دیدگاه قرآن کریم است.

وی افزود: به تعبیر آیات نورانی قرآن برخی از این دشمنان از ابتدای خلقت انسان به همراه او بوده‌اند و تا آخر هم او را رها نخواهند کرد.

وی عنوان کرد: بزرگ‌ترین دشمن انسان یعنی شیطان رانده شده به دشمنی با انسان قسم می‌خورد؛به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمن شناسی مسئله بسیار مهمی است، بیان کرد: باید انسان ها انواع دشمنان خویش را بشناسند تا بتوانند بهره بهتری از زندگی خود ببرند.

حجت الاسلام آل هاشم اظهار داشت: کارکنان نیروهای مسلح باید نسبت به سایر اقشار جامعه مطالعه و بصیرت بیشتری در خصوص شناخت دشمن داشته باشند چراکه در غیر این صورت ضربه خواهند خورد و دچار گمراهی همراه با یأس و ناامیدی خواهندشد.