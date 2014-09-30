به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه‌شنبه در دیدار با مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه سواحل و دریاها از ظرفیت‌های بسیارزیادی برخوردار است که تاکنون به خوبی از این ظرفیت‌ها بهره نبرده‌ایم.

وی جغرافیای کرانه ای را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شاخصه‌های توسعه و پیشرفت سرزمینی دانست و اضافه کرد: همین اهمیت سبب شده است تا بیشتر توسعه و پیشرفت و عمران و آبادانی‌ها در کنار آب‌ها و رودخانه‌ها صورت بگیرد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه اقتصاد کرانه‌ای، اقتصادی تلفیقی از آب و پیش کرانه و پس کرانه است، ادامه داد: اقتصاد کرانه‌ای در توسعه و رشد اقتصادی جامعه نقش بسیار مهمی خواهد داشت و بسیاری از کشورها که دارای ساحل و کرانه هستند دارای تولید ناخالص بالایی از طریق اقتصاد کرانه‌ای هستند.

در استان بوشهر از دریا برای تولید ناخالص داخلی استفاده نمی‌شود

وی وجود آبراه‌ها را برای هر کشور یک مزیت ممتاز و یک نعمت بسیار بزرگ برای توسعه و پیشرفت اقتصادی خواند و افزود: قرار گرفتن در کنار آبراه‌ها باعث برخورداری از قدرت بین‌المللی می شود و ارتباطات زیادی را می‌توان با محیط پیرامونی ایجاد کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با انتقاد از اینکه در استان بوشهر از دریا برای تولید ناخالص داخلی استفاده نمی‌شود، اذعان داشت: با توجه به اینکه استان بوشهر دارای سواحل طولانی است، باید استفاده بیشتری از دریا صورت بگیرد تا شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.

وی خواستار برنامه ریزی مدون برای توسعه استان بوشهر بر اساس استفاده از دریا و سواحل شد و بیان داشت: باید در استان بوشهر ظرفیت‌های استفاده از اقتصاد دریا توسعه یابد که توسعه زیرساخت‌ها در این زمینه ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر لزوم توسعه حمل و نقل ریلی در استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: استان بوشهر کوتاه‌ترین کلیدر شمال - جنوب کشور است و با توجه به نیاز بار کانتینتری به حمل و نقل ریلی، لازم است که راه‌آهن برای استان بوشهر در محورهای مختلف راه‌اندازی شود.

افزایش 61 درصدی حجم تخلیه و بارگیری کالای کانتینری در بندر بوشهر

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز به ظرفیت‌های بنادر استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر دارای بیش از 900 کیلومتر نوار ساحلی است که در این زمینه در کشور از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است.

محمد راستاد بندر بوشهر را سومین بندر بزرگ تجاری کشور دانست و خاطرنشان ساخت: بندر بوشهر در برخی از شاخص‌ها از جمله تخلیه و بارگیری دارای رتبه دوم کشور پس از بندر شهید رجایی است.

وی به رتبه نخست بندر بوشهر در زمینه واردات میوه به‌ویژه موز در سطح کشور اشاره کرد و بیان داشت: توسعه زیرساخت‌های بندری بوشهر را در دستور کار داریم و طرح‌های خوبی در این راستا در استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از توسعه جزیره نگین با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و بیان داشت: کاربری اصلی جزیره نگین تخلیه و بارگیری کالای کانتینر و مواد فله شیمیایی است.

وی از افزایش 61 درصدی حجم تخلیه و بارگیری کالای کانتینری در بندر بوشهر طی شش ماه نخست امسال خبر داد و اذعان داشت: 130هزار و 839 تی ای یو کانتینر طی این مدت در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد.