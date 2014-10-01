اعتراف سران اروپایی به ضرر اروپا از تحریم ایران در دیدار با روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز در دیدار رییس مجلس ایرلند به حضور هیأت‌های بزرگ تجاری از کشورهای مختلف اروپایی در ایران، به منظور مذاکره و امضاء قراردادهای مهم اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: زمینه‌های فراوانی در ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و شرکت‌های ایرلندی می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

وی از آی‌تی، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی، محیط زیست، صنایع فلزی، معادن، دارو و کشاورزی به عنوان بسترهای توسعه مناسبات فیمابین یاد کرد و افزود: بدون تردید سفر رییس مجلس ایرلند به ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور خواهد بود.

روحانی سپس به اجرای طرح تحول سلامت در کشور و بیمه همه شهروندان ایرانی اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی در همه طرح‌های مهم با یکدیگر همکاری می‌کنند و اقدامات بسیار مثبتی در عرصه‌های مختلف آغاز شده و مردم ایران امیدوارانه در مسیر توسعه حرکت می‌کنند.

رییس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال تعامل مثبت و سازنده با همه کشورهای جهان است، بیان کرد: تحریم‌هایی که این اواخر به صورت غیرقانونی نسبت به ایران اجرا شد، به ضرر همه بود به طوری که برخی سران کشورهای اروپایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به صراحت اعتراف کردند که اتحادیه اروپا از این بابت متضرر شده است.

روحانی با اشاره به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر نبود انحراف در فعالیت‌های ایران پس از هزاران بازرسی سرزده طی ۱۲ سال گذشته اضافه کرد: فعالیت ایران در موضوع هسته‌ای کاملاً شفاف است و ما در مذاکرات به دنبال توافق برد – برد که منافع طرفین را در بر داشته باشد، هستیم.

رییس جمهور افزود: ایرلند جزو کشورهای ۱+۵ نیست، اما به عنوان عضو اتحادیه اروپا می‌تواند در تحقق اراده جدی این اتحادیه در حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران موثر باشد.

روحانی همچنین روابط خوب مجالس دو کشور را زمینه‌ساز و پشتیبان گسترش مناسبات دوجانبه ارزیابی کرد و خواستار توسعه این همکاری‌ها در شرایطی شد که جهان و منطقه شاهد نگرانی‌های فراوانی است.

در ادامه این دیدار شان بارت رییس مجلس ایرلند نیز سیاست دولت جدید ایران را در عرصه‌های مختلف مثبت خواند و گفت: امروز جهان رییس‌جمهوری ایران را به عنوان مرد صلح می‌شناسد.

وی با اعلام حمایت کشورش از مذاکرات ایران با ۱+۵ به منظور دستیابی به توافق جامع گفت: از همکارانم خواهم خواست تا از هر حرکتی در جهت موفقیت این مذاکرات حمایت کنند.

رییس مجلس ایرلند همچنین با تبریک به دولت ایران به منظور اجرای طرح تحول در نظام سلامت اظهار داشت: ایرلند نیز به دنبال اجرای بیمه همگانی و کاهش هزینه‌های پزشکی شهروندان است.

وی با اشاره به روابط خوب مجالس دو کشور و ضرورت تقویت گروه‌های دوستی اظهار امیدواری کرد مناسبات تجاری فی‌مابین هر چه بیشتر توسعه یابد.

رییس مجلس ایرلند تصریح کرد: ایران دارای ظرفیت‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف است که می‌تواند با همکاری کشورهای دیگر در آینده‌ای نزدیک این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.