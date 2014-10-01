"کارگروه قرآن و سینما" آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با آغاز به کار "کارگروه قرآن و سینما" نخستین جلسه در ساختمان این معاونت برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا حشمتی، در این جلسه ضمن تاکید بر استفاده هوشمندانه از ابزار هنر در جهت ترجمان فرهنگ قرآنی، خواستار مشارکت فیلمسازان و سینماگران کشورمان در راستای ارائه طرح ها و فیلمنامه های مناسب در این عرصه شد.

وی با ابلاغ احکام شورای تولید آثار سینمایی و سمعی و بصری نیز، خواستار استفاده از این فرصت ایجاد شده در زمینه تولید متون تصویری و متعاقبا فیلم های کوتاه و بلند شد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تصریح این نکته که وجود نگاه قرآنی در آثار اهمیت بیشتری از طرح مستقیم آیات قرآنی در آنها دارد، گفت: اولویتهای مضمونی مورد نظر معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه ترویج معارف قرآنی در جامعه قابلیت ارائه به فیلم سازان را داراست.

بنا بر این گزارش مهدی حقیقی؛ دبیر این شورا و مشاور سینمایی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین علیزاده، رضا سلامت پناه، ، حجت الاسلام علیرضا حشمتی و محمد مهدی عزیززاده؛ اعضای محتوای قرآنی و عباس اکبری، سعید رجبی فروتن، عباس نادری و علی رویین تن اعضای محتوای هنری شورای تولید آثار سینمایی و سمعی و بصری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

یاد آور می شود که معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به هزینه کرد بهینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی است و باید با جلب مشارکت دستگاههای فرهنگی و هنری زمینه ساز فرهنگ قرآنی در جامعه باشد.