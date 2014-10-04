خیابانهای غرب مازندران رودخانه شد/ خطر آلودگی آب در 5 روستای نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش بی سابق باران از ظهر جمعه آغاز شد و تا بامداد روز شنبه در غرب مازندران ادامه داشت اما شدت باران در شهرهای نوشهر و چالوس و رامسر باعث شد تا بار دیگر ناتوانی زیرساخت های این شهرها مانند حوادث برف 92 و سیل 91 مردم این شهرها را رنج دهد.

بر اساس این بارش شدید، معابر و تعدادی از منازل مسکونی در حوزه های شهری و بخش مرکزی چالوس نوشهر و رامسر دچار آبگرفتگی کامل شدند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده از بارش باران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشترین بارندگی مربوط به شهرهای رامسر با 151 میلیمتر و نوشهر با 130 میلیمتر بوده که طی این سالها بی سابقه بوده است.

رستم زرودی با بیان آنکه در راستای مدیریت این بحران بلافاصله شهرستان نور به عنوان معین شهرستان نوشهر و عباس‌آباد نیز برای چالوس تعیین شد گفت: در رامسر نیز محور جواهرده بعلت ریزش سنگریزه و سیلاب دچار انسداد شد که با کمک نیروهای راهسازی و امدادرسان هم اکنون این محور بازگشایی شده است و همچنین منطقه جنت رودبار نیز دچار خسارت آبگرفتگی شده است.

وی با اشاره به خسارت وارده به مناطق غرب مازندران گفت: هنوز نمی توان میزان خسارت را برآورد کرد اما آنچه در بازدیدهای میدانی و حضور در مناطق آسیب دیده نشان می دهد که ابنیه ها و زیرساخت ها دچار آسیب دیدگی شده است.

خطر آلودگی آب در 5 روستای بخش مرکزی نوشهر

مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: در شهرستان نوشهر به علت کدورت آب آشامیدنی و گل آلود شدن سفره آبی در مجتمع آبرسانی ملکار، آب 5 روستای این شهرستان در بخش مرکزی قطع شده و دچار آلودگی شده است.

وی اضافه کرد: دیواره رودخانه های کشکسرا و نیرنگ که پیش از این در سیل گذشته احداث شده بود دچار خسارت شده است و هم اکنون عملیات امدادرسانی و ماشین آلات راهسازی و مهار سیلاب در این روستاها ادامه دارد.

وی افزود: در شهرستان چالوس نیز روستاهای بخش مرکزی شامل ذوات و خرمنه و بخش شهری چالوس شامل اشکاردشت و خیابان فرهنگ همچنین دچار آبگرفتگی و نفوذ آب در برخی مناطق تجاری شده است.

زرودی تاکید کرد: به محض فروکش آب در پایان روز شنبه(امروز) و کاهش باران از روز یکشنبه بلافاصله میزان خسارت برآورد قطعی خواهد شد.

بحران آبگرفتگی نوشهر تحت کنترل است و هیچ نگرانی وجود ندارد

فرماندار شهرستان نوشهر نیز که به اتفاق نماینده مجلس و بخشدار مرکزی نوشهر و مدیر عامل آبفار استان در محل آسیب دیده از بارش باران حضور داشت در گفتگو با مهر گفت: میزان بارش 130 میلیمتری باران به اندازه بارش سیلاب 91 در نوشهر بوده است.

محمدعلی قمی اویلی افزود: خوشبختانه بر خلاف سال 91 شاهد بارش در مناطق بالادست و میان بند نبودیم و همین مساله باعث شد تا مساله سیلاب رخ ندهد و فقط معابر عمومی و برخی تاسیسات دچار خسارت آبگرفتگی شوند و همچنین دیواره حفاظتی رودخانه کشکسرا نیز دچار خسارت شود.

وی افزود: پیش از این بارش هم هشدارهای لازم در این خصوص اعلام شده و تمامی دستگاه های امدادرسان و خدمات رسان نیز در محل حوادث حضور داشتند و تا فروکش آب نیز عملیات امدارسانی ادامه خواهد داشت و بحران آبگرفتگی نوشهر تحت کنترل است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

ریزش سیلاب گل و لای آزادراه به روستاهای چالوس

رئیس شورای شهرستان چالوس نیز گفت: از ساعات اولیه با حضور در مناطق مختلف بخش مرکزی نقاطی که دچار آبگرفتگی شده بودند را مورد بررسی و بازدید قرار دادند.

صابر سام دلیری افزود: بیشترین آبگرفتگی مربوط به روستاهای علی آباد، خرمنه علیا و سفلی و ذوات غرب بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین علت آبگرفتگی مربوط به آبهای هدایت نشده پروژه آزادراه می باشد که به سمت روستاهای بخش مرکزی به جریان افتاده است و جاری شدن سیلاب گل و لای از آزادراه تهران شمال باعث شد تا روستای مذکور بخش مرکزی چالوس دچار خسارت جدی شوند.

آبهای بالادست آزادراه باعث آبگرفتگی شده است

بخشدار چالوس نیز با اشاره به حضور در مناطق آسیب دیده و آبگرفته بخش مرکزی و اقدامات لازم را برای کنترل وضعیت موجود گفت: یک واحد منزل مسکونی در خرمنه علیا دچار آبگرفتگی شدید شده بود که به کمک هلال احمر اقدامات لازم و ضروری مربوط به این منزل مسکونی انجام شد.

صدراله ردایی با بیان اینکه وجود کانالهای قدیمی یکی از دلایل آبگرفتگی در مناطق مذکور بوده گفت: همچنین آبهای بالادست که از سمت آزادراه به سمت مازوپشته و روستاهای اطراف هدایت شده موجب شده تا شاهد آبگرفتگی در این منطقه باشیم.

به هرحال، بارش باران و خسارت ناشی از آن در شهرهای غرب مازندران باعث شده تا همچنان نگرانی در خصوص عدم وجود زیرساخت ها در این شهرها در زندگی مردم غرب مازندران جاری باشد اما نکته ای که نباید فراموش شود در خصوص هشدار آبگرفتگی به مردم بر خلاف آنچه پیش تر دیده می شد هیچگاه از سوی سایت های فرمانداری های غرب استان اطلاع رسانی نشده است و هیچ خبری با موضوع سیلاب و آبگرفتگی تا صبح یک روز پس از بحران نیز منتشر نشد.

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حسن قمی