هنر ايران با 34 اثر به حراج بونامز لندن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حراج آثار هنرى مدرن و معاصر خاورميانه بونامز، عصر سه شنبه هفتم اكتبر ( ١٥ مهرماه ) در حالى در لندن با ارائه 83 اثر از هنرمندان ايران، مصر، عراق، سوريه، لبنان، سودان، الجزاير، تركيه و مراكش برگزار خواهد شد كه بيشترين آثار از هنرمندان ايران به اين حراجى بين المللى راه يافته است.

اين حراجى پنج بعداز ظهر به وقت محلى در خيابان نيوباند پلاك ١٠١ حراج خانه بونامز برپا مى شود كه در آن ٣٤ اثر از هنرمندان ايرانى، ٢٣ اثر مصرى، ١٠ اثر عراقى، هشت اثر سوريه اى، چهار اثر لبنانى و يك اثر از هر يك از كشورهاى تركيه، الجزاير، اردن و مراكش در قالب هاى نقاشى، نقاشى خط، مجسمه و عكس روى ميز حراج مى رود.

در اين حراجى دو اثر ايرانى از حيث برآورد اوليه ركوردهاى بالا دارند: اثرى از حسين زنده رودى كه ١٣٠ تا ٢٠٠ هزار دلار برآورد شده و یک نقاشى از دوره هاى نخستين كارى سهراب سپهرى كه ١٢٠ تا ١٧٠ هزار دلار قيمت گذارى شده است.

هر دو جلد پشت و روى كاتالوگ بونامز در این حراج خانه به اثر فرهاد مشيرى از مجموعه «كوزه ها» اختصاص یافته است.

قيمت پايه ديگر آثار ايرانى نيز به این شرح اعلام شده است: اثرى از منير فرمانفرمايان با عنوان «ستاره ها» ٩٣ هزار دلار، نقاشى خط سيد محمد احصايى با عنوان «عشق» ٧٩ هزار دلار، تابلويى از مجموعه كيك هاى فرهاد مشيرى ٧٤ هزار دلار، دو نقاشى از بهمن محصص و فرهاد مشزيرى هر يك ٦٦ هزار دلار، دو نقاشى از رضا درخشانى و كوروش شيشه گران هر يك ٥٨ هزاردلار، اثر سيراك ملكونيان ٣٦ هزار دلار، آثارى از فريده لاشايى و رضا آرامش هر يك ٣٣ هزار دلار، يك پرتره اثر آيدين آغداشلو ٢٣ هزار دلار، اثرى از محسن وزيرى مقدم ٢١ هزار دلار، چهار اثر فريدون آو، نصرالله افجه اى، رضا مافى و عكسى از مجموعه پنجره عباس كيارستمى هر يك ٢٠ هزار دلار، نقاشى خط سرخ رنگى از على شيرازى ١٨ هزار دلار، اثر ديگرى از حسين زنده رودى ١٧ هزار دلار، اثرى از فرامرز پيلارام ١٣ هزار دلار، يك مجسمه بسيار كوچك و صندلى پرويز تناولى ١٢ هزار دلار، اثرى از اردشير محصص ١٢ هزار دلار، عكسى سه قطعه اى از رضا كيانيان هفت هزار دلار، نقاشى كوچكى از پروانه اعتمادى پنج هزار دلار، يك كاريكاتور از كامبيز درم بخش ١٥٠٠ دلار و...

ديگر هنرمندان ايرانى كه از آنان آثارى در حراج بونامز لندن ارائه مى شود عبارتند از: عين الدين صادق زاده، بهمن دادخواه ( دو اثر )، نصرت الله مسلميان، شيرين نشاط، رضا لواسانى، على بنى صدر، كامى يوسف زاده، ركنى حائرى زاده، محمود احمد، شادى قديريان، آرش ميرزايى، مهرداد شوقى، ليلا پازوكى و اثر ديگرى از رضا آرامش.

همچنين آثارى از چهره هاى هنر عرب از فاتح مدرس سورى، لويا كيالى و پل گريگوسيان گرفته تا ايمن بعلبكى لبنانى در اين رقابت فروش هنر خاورميانه حضور دارند.

حراج گذشته بونامز لندن در خصوص هنر خاورميانه هشتم آوریل ٢٠١٤ برپا شد كه با فروش ٧٠٠ هزار پوندى آثار هنرمندان ایرانی و ثبت ده فروش بالای ۲۰ هزار پوند برای هنر ایران همراه بود كه در آن آثار اغلب هنرمندان مان نظیر زنده رودى، احصایى، مشیرى، درخشانى، کیارستمى، على شیرازى، آیدین آغداشلو، افشین پیرهاشمى ... در حضور هنرمندانى از هند، ترکیه، مصر، عراق، لبنان، امارات، مراکش، تونس، لیبى، یمن، عمان، کویت، سوریه ... با اقبال روبرو شده بود.