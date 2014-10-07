تلاش مدیران استانی برای جلب حمایت نمایندگان از وزیر اطلاعات/ موضع فراکسیون رهروان در مورد سئوال از وزیر اطلاعات

یک نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از تلاش مدیران استانی برای جلب حمایت نمایندگان از وزیر اطلاعات خبر داد.

این نماینده حامی دولت که می خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: مدیران استانی در تماس با نمایندگان خواستار حمایت مجلس از وزیر اطلاعات هستند.

وی گفت: نمایندگان حامی دولت در مجلس نیز تلاش دارند تا از دادن کارت زرد به وزیر اطلاعات جلوگیری کنند.

همچنین غلامرضا اسداللهی عضو شورای مرکزی فراکسیون مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بررسی سئوال از وزیر اطلاعات در جلسه امروز این فراکسیون، گفت: در این خصوص تصمیم فراکسیونی گرفته نشد اما نظر اکثریت اعضا بر این بود که عملکرد وزیر اطلاعات مثبت است.

به گزارش مهر، کریمی قدوسی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی امروز سئوالی را از وزیر اطلاعات در مورد به کارگیری عناصر فتنه در دولت و همچنین آزادی مشکوک مرزبانان شرق کشور که چندی پیش به گروگان گرفته شده بودند، مطرح کرد.

این سئوالات با هماهنگی و توافق علی لاریجانی با سئوال کنندگان در صحن علنی مجلس طرح شده است.