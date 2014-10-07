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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۵

علی کفاشیان خبر داد:

فرهاد مجیدی و جواد نکونام هم به کادر فنی تیم ملی اضافه می‌شوند

فرهاد مجیدی و جواد نکونام هم به کادر فنی تیم ملی اضافه می‌شوند

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه هدف فدراسیون فوتبال این است که مربیان جوانی را کنار کی روش قرار دهد گفت: بعد از جام ملت های آسیا جواد نکونام هم به کادر فنی تیم ملی اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که امروز سه شنبه برای بازدید از نمایشگاه اسپانسر تیم ملی به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رفته بود زمانی که محمود شهریاری در حال اجرای برنامه ای بود به روی سن رفت و در پاسخ به مجری این برنامه خبری را اعلام کرد که طی روزهای گذشته از سوی رسانه ها گمانه زنی شده بود.

کفاشیان در پاسخ به این درخواست شهریاری که از او خواست خبری را به مردم بدهد که تاکنون نشنیده اند گفت: بعد از جام ملت های آسیا جواد نکونام هم به جمع اعضای کادر فنی اضافه خواهد شد. هدف ما این است که از بازیکنان قبلی تیم ملی که جوان هم هستند در کنار کی روش استفاده کنیم تا بتوانند چیزهای زیادی یاد بگیرند. به همین خاطر کریمی و مجیدی و نکونام در کادر فنی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 2384916

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