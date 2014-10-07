مجیدی گزینه تیم امید نیست/ در جریان برنامه بنفیکا برای تیم ملی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر امروز در حاشیه بازدید از غرفه اسپانسر تیم ملی در جمع خبرنگاران، گفت: اوضاع تیم ملی در اردوی پرتغال مناسب است و کارها طبق روال از پیش تعیین شده پیش می رود. کارهای سرپرستی تیم را هم هوشنگ مقدس انجام می‌دهد و مشکلی در این مورد نداریم.

کفاشیان در مورد بازی دوستانه تیم ملی و بنفیکا و جشنی که قرار است از سوی پرتغالی ها برای تیم ایران گرفته شود، خاطرنشان کرد: من در جزئیات برقراری این جشن از سوی بنفیکا نیستم و نمی دانم قرار است باشگاه بنفیکا در آنجا چه برنامه ای برای تیم ملی اجرا کند.

وی در ادامه با تکذیب حضور فرهاد مجیدی در تیم امید تصریح کرد: روز گذشته بازیکن سابق استقلال تنها برای یک کار اداری به دفتر من آمده بود، هیچ صحبتی در مورد حضور او در تیم ملی و همچنین تیم امید نشده است. نمی دانم این شایعات کجا شکل می گیرد اما مجیدی فعلا در حال گذراندن دوره های مربیگری اش است و تصمیمی در مورد حضور ایشان در کادر فنی تیم های ملی نداریم.

کفاشیان با اشاره به موضوع علی کریمی و مدرک مربیگری دستیار کی روش گفت: همان طور که قبلا گفته ام علی کریمی کارهایش را به کمیته آموزش سپرده است و دکتر احسانی قرار است کارهای او را پیگیری کند.

کفاشیان در مورد حضورش در نمایشگاه بین المللی تصریح کرد: همراه اول اسپانسر تیم ملی تا پایان امسال باقی خواهد ماند از این رو به غرفه این شرکت آمدم تا ضمن بازدید صحبت‌هایی را در مورد نحوه حمایت از تیم ملی انجام دهیم.