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۱۷ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۵۷

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید شد؛

افتتاح راه آهن ایران – ترکمنستان – قزاقستان و تکمیل راه آهن خواف – هرات در چند ماه آینده

افتتاح راه آهن ایران – ترکمنستان – قزاقستان و تکمیل راه آهن خواف – هرات در چند ماه آینده

رییس جمهوری تسریع در اتصال شبکه راه آهن کشور به راه آهن کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داد و از وزارت راه و شهرسازی خواست نسبت به افتتاح راه آهن ایران – ترکمنستان – قزاقستان و تکمیل راه آهن خواف – هرات در چند ماه آینده اقدام کنند .

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که روز پنجشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد ، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت حمل و نقل ریلی در کشور ارایه کرد و طرح های این وزارتخانه برای توسعه شبکه راه آهن تا سال ۱۴۰۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

رییس جمهوری تسریع در اتصال شبکه راه آهن کشور به راه آهن کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داد و از وزارت راه و شهرسازی خواست نسبت به افتتاح راه آهن ایران – ترکمنستان – قزاقستان و تکمیل راه آهن خواف – هرات در چند ماه آینده اقدام کنند .

در این جلسه ، ارتقای ظرفیت حمل و نقل ریلی قطب های معدنی و صنعتی به بنادر کشور مورد تاکید قرار گرفت و به این منظور پروژه های راه آهن برقی و سریع السیر و دو خطه کردن مسیرهای اصلی در اولویت تامین مالی و حمایت صندوق توسعه ملی قرار می گیرد .

روحانی از دستگاه های مسئول خواست با ارایه تسهیلات و تضمین بازار ، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در ناوگان ریلی تشویق کنند و زمینه های مشارکت خارجی در فعلیت بخشیدن به موقعیت ایران در ترانزیت ریلی منطقه را فراهم کنند.

کد مطلب 2386415

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