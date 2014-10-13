اعتیاد 10 درصد رانندگان اتوبوس / ضرورت فراگیر شدن تست بزاقی

هومان نارنجی ها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: براساس آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی 10 درصد رانندگان اعم از رانندگان درون شهری و اتوبوس های مسافر بری اعتیاد دارند که انتظار می رود این آمار بیش از این باشد چراکه بسیاری از رانندگان معتاد پنهان هستند و هیچ غربالی در این زمینه صورت نمی گیرد.

برخی رانندگان اتوبوس شیشه مصرف می کنند

وی با اشاره به اینکه درصد زیادی از تصادفات رانندگی به دلیل اعتیاد و خواب آلودگی رانندگان است گفت: شغل رانندگان اتوبوس و خودروهای برون شهری به دلیل نداشتن ساعت خواب و بیداری منظم به نحوی است که گرایش بیشتری به اعتیاد دارند و حتی رانندگان اتوبوسی داریم که شیشه مصرف می کنند و دچار توهم هستند که این بسیار آسیب زا است.

تست اعتیاد در محل نداریم

نارنجی ها افزود: با توجه به این موارد مشخص می شود که در این زمینه باید دقیق تر بررسی کنیم؛ تست سلامت رانندگان به ویژه رانندگان اتوبوس های مسافربری دقیق تر باشد و آزمایشات پیگیری هم با ضوابط خاصی اجرایی شود. متاسفانه اکنون در کشور تست اعتیاد در محل توسط راهنمایی و رانندگی نداریم و یا خیلی کم است در حالی که در خارج از کشور تست بزاقی بسیار مرسوم است و در محل از رانندگان مشکوک آزمایش به عمل می آید.

وی اظهار داشت: تست بزاقی امکان نمایش وضعیت اعتیاد تا چند ساعت قل را دارد اما متاسفانه استفاده از آن اکنون در ایران مرسوم نیست ولی نیاز به آن در حمل و نقل بین شهری محسوس است و حتی باید این امکان ایجاد شود که رانندگان تصادفات جاده ای حداکثر 24 ساعت پس از تصادف تست اعتیاد بدهند.

کارشناس پژوهش در پیشگیری و درمان اعتیاد آزمایشات پیگیری را از دیگر از راههای مناسب برای کاهش تصادفات بین شهری اتوبوس ها برشمرد و گفت: آزمایش های پیگیری هم باید با دقت انجام شوند و اگر مقطعی و در بازه زمانی مشخص انجام شود بازهم بسیاری از متخلفان امکان فرار از آن را پیدا خواهند کرد لذا بهتر است رانندگان اتوبوس ها برای آزمایشات فراخوانده شوند و اتحادیه آنها را ملزم کند که حداکثر تا 24 ساعت پس از فراخوان خود را برای انجام آزمایشات معرفی کنند.

وی گفت: از سوی دیگر آزمایشگاه ها هم تاثیر زیادی در تشخیص دارند و پیشنهاد می شود که ناجا در هماهنگی با حوزه کاری آزمایشگاه هایی را تاسیسی یا تجهیز کنند که معتبر باشند و امکان نمونه گیری غلط و اشتباهات رایج در آزمایشگاه ها در آن به حداقل برسد.

