1200 همدانی در رشته جودو فعالیت می کنند/ هیئت همدان مسئول برگزاری لیگ منطقه 3 کشور

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به رشد جودو در همدان اظهار داشت: یکی از اصلی ترین و مهمترین برنامه های هیئت در سال جاری توجه ویژه به امر استعدادیابی و توجه به سنین پایه در این رشته است.

وی افزود: همدان از طرف فدراسیون به عنوان مرکز استعدادیابی غرب کشور شناخته شده و به همین علت مسئولیت برگزاری لیگ منطقه 3 نوجوانان که هفت استان را شامل می شود بر عهده همدان بوده که این مسئولیت یکی از افتخارات جودو همدان است.

رئیس هیئت جودو همدان با اشاره به فعالیت هیئت های شهرستانی گفت: شهرستان های تویسرکان، نهاوند، بهار و ملایر از شهرستان های فعال هستند که در برنامه توسعه این هیئت توجه و فعال کردن سایر شهرستان های استان است.

وی با اشاره به استقبال بانوان همدانی از رشته جودو بیان کرد: استان همدان در جودوی بانوان یک سر و گردن از سایر هیئت های استان بالاتر بوده و بانوان همدان همیشه یک پای مسابقات، لیگ ها و اردوهای تیم ملی هستند.

نصرپور یادآور شد: حضور کبری کرمی و مژگان کولیوند از مربیان بسیار قدرتمند همدان در تیم ملی ایران باعث رشد قابل ملاحظه جودو بانوان در همدان شده است.

رئیس هیئت جودو همدان با بیان اینکه مربیان خوبی در سطح استان کار می کنند گفت: کبری کرمی از مربیان خوب همدان به عنوان برترین مربی چهارمین دوره لیگ بانوان کشور شناخته شده است که این از افتخارات مربیان هیئت است.

وی عنوان کرد: همچنین چهار مربی نیز در امر استعدادیابی در همدان فعالیت دارند که امید می رود در آینده نه چندان دور با برنامه ریزی هایی که در امر استعدادیابی و توجه به نونهالان و نوجوانان در سنین پایه انجام دادیم هیئت همدان رشد چشمگیری را داشته باشد.

نصرپور با اشاره منابع محدود مالی هیئت گفت: این مسئله در اکثر هیئت های ورزشی حاکم است و در شرایطی نبود بودجه باعث می شود تا تیم های خود را نتوانیم به مسابقات اعزام کنیم که در این زمینه از فعالان بخش خصوصی تقاضا داریم که با قبول اسپانسری در رشته جودو زمینه ساز هر چه بیشتر رشد این ورزش در استان باشند.

رئیس هیئت جودو همدان در گفت: درخشش جودوکاران همدان در رقابت‌های جهانی کاتا مالاگا اسپانیا و همچنین درخشش بانوان همدانی در مسابقات و لیگ های مختلف نوید روزهای بهتری را برای جودو همدان می دهد که امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش از پتانسیل آن ها در جهت استعدادیابی استفاده کنیم.