رکود از استان بوشهر رخت بسته است/ افزایش 20 درصدی اعتبارات عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی ظهر سه‌شنبه در کارگاه آموزشی استانداری بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، فرایند سالم‌سازی محیط های کاری و اداری که انتخاب‌ها باید بر اساس تدبیر، تدبر و شایسته سالاری باشد.

معاون استاندار بوشهر در ادامه به نقش بسیار مهم هسته گزینش در سلامت اداری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در استان بوشهر شاخص‌های امنیتی و انتظامی بهبود یافته است.

وی به افزایش ضریب امنیتی در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: در نیمه نخست امسال شاهد کاهش تخلفات خشن و کاهش جرایم گوناگون در استان بوشهر هستیم که احساس امنیت در استان بوشهر افزایش یافته است.

موسوی در ادامه به سخنان رئیس جمهور در گفتگو با مردم اشاره کرد و بیان داشت: این سخنان امید را در جامعه افزایش داده است و بیانگر این است که کشور ما در حال عبور از تورم است و تورم که مشکلات زیادی را در زمینه اقتصادی ایجاد کرده است در حال مرتفع شدن است.

وی شکوفایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم را به عنوان مهمترین اقدامات دولت در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: طرح‌های بسیار خوبی در سال جاری در استان بوشهر به بهره‌برداری رسید و چند طرح مهم نیز کلنگ‌زنی شد.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تصویب 460 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی دراستان بوشهر در سال جاری خاطرنشان ساخت: افزایش 20 درصدی اعتبارات عمرانی را در استان بوشهر شاهد هستیم.

وی همچنین به تخصیص 50 درصد اعتبارات مصوب استان بوشهر در سال جاری اشاره کرد و افزود: این میزان تخصیص اعتبار 10 درصد بیشتر از کل اعتبارات تخصیص یافته در سال گذشته است.