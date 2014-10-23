تاکید بر اهمیت ثبات در منطقه و تهدید خطر تروریسم برای امنیت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در یک بیانیه مشترک مطبوعاتی که در پایان سفر نخست‌وزیر عراق به تهران منتشر شد، با اشاره به ابعاد راهبردی مناسبات تهران – بغداد که براساس احترام متقابل و منافع مشترک بین دو کشور استوار است، نسبت به رشد روزافزون روابط دوجانبه ابراز خشنودی کرده و بر تمایل خود در افزایش این روابط در تمامی سطوح تأکید کردند.

در بیانیه مشترک دفتر معاون اول رییس‌ جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر جمهوری عراق آمده است:

در پاسخ به دعوت رسمی جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رییس‌جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای حیدر العبادی نخست وزیر محترم جمهوری عراق در صدر هیأتی عالی‌رتبه از تاریخ 28 لغایت 30 مهر ماه 1393 به جمهوری اسلامی ایران سفر نمود.

در این سفر نخست وزیر جمهوری عراق و هیأت همراه از سوی مقام معظم رهبری مورد استقبال قرار گرفتند.

نخست وزیر عراق همچنین با رییس‌جمهوری اسلامی ایران و مسئولین عالی‌رتبه دیدار کرد و در فضایی برادرانه و صمیمی مذاکراتی به عمل آوردند.

طرفین طی این دیدارها، ابعاد مختلف روابط دوجانبه و مسایل منطقه‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. طرفین با تأکید بر ابعاد راهبردی مناسبات دوجانبه فی ما بین دو کشور همسایه که براساس احترام متقابل و منافع مشترک بین دو کشور استوار می‌باشد، نسبت به رشد روزافزون روابط فیمابین ابراز خشنودی نموده و بر تمایل خود در افزایش این روابط در تمامی سطوح و از جمله روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تجاری تأکید ورزیده و توافق نمودند سومین نشست کمیسیون عالی مشترک ظرف ماه‌های آینده در بغداد برگزار شود.

در این سفر دیدارهایی در سطح وزیران با همتایان خود در زمینه‌های نفت، انرژی، آب و بازرگانی به عمل آمد و بر فعال نمودن یادداشت‌های تفاهم قبلی امضاء شده فی ما بین در این زمینه‌ها موافقت به عمل آمد.

طرفین بر اهمیت ثبات در منطقه تاکید و خطر تروریسم را تهدیدی برای امنیت جهانی برشمرده و بر تمرکز تلاش‌های سیاسی بین‌المللی جهت مقابله با این خطر روزافزون تأکید کردند.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حمایت کامل خود از دولت و ملت عراق در مبارزه با گروه‌های تروریستی تأکید کرد. در این زمینه طرف عراقی مراتب تشکر و امتنان خود را از موضع ایران در حمایت از این کشور در مبارزه با تروریسم، ابراز داشت. ضمناً طرفین بر تداوم همکاری‌های فی‌مابین در این زمینه تأکید کردند.

هیأت عراقی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران بخاطر میهمان‌نوازی و استقبال گرم تشکر و تقدیر به عمل آورد.