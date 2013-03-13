مجله مهر- مسعود ده‌نمکی حضور در عرصه‌های مختلفی را تجربه کرده‌است؛ از روزنامه‌نگاری و پژوهش گرفته تا مستندسازی و کارگردانی سینما. او اما در تمام این دوران نسبتی مشخص هم با سیاست داشته‌است. چه آن زمان که در نشریاتش درباره سیاست می‌نوشت چه بعدها که در آثار مستند و حتی داستانی‌اش نیم‌نگاهی به دنیای سیاست داشته‌است.

او اما در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه به‌طور مستقیم وارد عرصه سیاست نشده‌است. قبول عضویت در شورایعالی سینما و نیز طرح نامش به‌عنوان وزیر احتمالی فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه دولت دهم او را تا مرز ورود به مدیریت دولتی پیش برد اما او کماکان نسبت به ورود به دنیای سیاست مقاومت کرده‌است.

روز گذشته اما انتشار بیانیه‌ای به امضای "جنبش مردمی مطالبه آرمان‌های انقلاب اسلامی تهران" درباره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باردیگر پای ده‌نمکی را به دنیای سیاست بازکرد. این جنبش ضمن اعلام موجودیت، از ۱۱ نفر برای کاندیداتوری دعوت کرده که در میان این یازده نفر نام مسعود ده‌نمکی بیش از سایرین به چشم می‌آید.

در این بیانیه که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده‌ آمده است: "جمعی از مجموعه‌های مردمی انقلابی سراسر کشور و جمع‌های نخبگانی انقلابی، با اعتقاد به بحرانی نبودن شرایط کشور و عدم قحط الرجال و وجود ظرفیت‌های گسترده در نسل دوم انقلاب و ضرورت نهادینه شدن جمهوریت غیراشرافی و حزبی برامده از صلاحیت‌های حقیقی افراد، ضروری دیدند تا بعضی از چهره‌هایی که از نگاه آن‌ها صلاحیت‌های گفتمانی و تشخیصی را برای اداره ریاست جمهوری دارند و را از بین لیست بلند بالایی از نیروهای توانا، به عرصه انتخابات دعوت نمایند، تا مقدمات تحقق دولت و جامعه اسلامی و الگوی اسلامی پیشرفت در را سامان دهند و مقدمه‌ای برای تحقق هویت سیاسی حزب‌الله سامان دهند."

در ادامه این بیانیه آمده است: جنبش مردمی مطالبه آرمان‌های انقلاب اسلامی تهران ضمن احترام به بعضی چهره‌های متخصص و انقلابی وارد به صحنه شده مثل دکتر حسن سبحانی از حجج اسلام و آقایان سعید جلیلی، محمد محمدیان، سید عباس نبوی، محمد جواد حاج علی‌اکبری، سعید قاسمی، محمدرضا نقدی، حسین علی عظیمی، وحید جلیلی، مسعود ده نمکی، حسن رحیم‌پور ازغدی و علیرضا پناهیان برای کاندیداتوری در انتخابات دعوت به عمل می‌آورد."

ده‌نمکی: به هیچ وجه قصد ورود به دنیای سیاست را ندارم

اما این برای نخستین‌بار نیست که نام مسعود ده‌نمکی هم‌زمان با انتخابات به‌عنوان یکی از نامزدهای احتمالی رسانه‌ای می‌شود. آذرماه سال گذشته و هم‌زمان با گمانه‌زنی‌ها درباره نامز‌دهای احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی نام این کارگردان سینما هم در برخی رسانه‌ها منشر شد که واکنش ده‌نمکی را به همراه داشت.

برخی رسانه آن‌ها در‌ آن مقطع اعلام کردند کارگردان سه‌گانه "اخراجی‌ها" اگرچه احتمال کاندیداتوری برای انتخابات مجلس شورای‌اسلامی را رد کرده اما گفته است شاید در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت کنم.

سایت خبری روزنامه ایران در آن مقطع به نقل از ده‌نمکی نوشت: "امسال هم با نزدیکی به موعد ثبت‌نام کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس این شایعه پخش شده که من هم یکی از کاندیداها خواهم بود. در این باره ذکر دو نکته لازم است اول اینکه برای شرکت در انتخابات مجلس از یکی دو حوزه انتخابی پیشنهاداتی داشته‌ام و دوم اینکه هنوز درباره اینکه کاندیدای شرکت در انتخابات شوم یا نه به قطعیت نرسیده‌ام! اینکه برای نمایندگی مجلس، کاندیدا شوم یا نه، معلوم نیست. به هر حال دفعه اولی نیست که چنین تردیدی دارم. اصلا شاید برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدم. درباره اینکه می‌توانم در ایفای فعالیت سیاسی موفق باشم یا نه هم همه چیز بستگی به شرایط پیش رو دارد."

مسعود ده‌نمکی اما در واکنش به تمام این حرف و حدیث‌ها صراحتاً تاکید کرد به هیچ وجه قصد ورود به دنیای سیاست را ندارد و حرف‌هایی را هم که از قول او در این زمینه منتشر می‌شود، تکذیب می‌کند. باید دید واکنش ده‌نمکی به دعوت رسمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چه خواهد بود.