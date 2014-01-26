کلاهبرداری جدید اینترنتی

ایسنا: سرهنگ نیک نفس با اشاره به ایمیلهای جعلی اظهار کرد: با توسعه مرزهای فضای مجازی، پیشرفت فناوریهای جدید و گستردگی این فضا، این نیاز احساس میشود که کاربران اینترنت نیز به تناسب پیشرفت تکنولوژی، دانش و اطلاعات فنی خود را بالا برده و گامی موثر در راستای افزایش ضریب امنیت خود و کاهش جرایم فضای سایبر برداشته باشند.
وی ضمن بیان این مطلب ادامه داد: کلاهبرداران سایبری هر روزه با شیوههای جدید فریبکارانه ظاهر میشوند؛ آنها با استفاده از کمبود آگاهی، دانش ایمنی کاربران در فضای مجازی سعی میکنند تا به اهداف مجرمانه خود برسند.
نیک نفس در ادامه یکی از شایعترین روشهای کلاهبردارانه را ارسال ایمیلهای جعلی (Fake Mail) عنوان کرد و افزود: در این روش کلاهبرداری، ابتدا هکر پس از شناسایی سوژه خود از وی میخواهد که اطلاعات بانکی خود را بروز کند.
وی بیان کرد: در این روش کلاهبردار با ایمیلی شبیه به نام یکی از بانکها که کاربر در آن حساب بانکی دارد ایمیلی به قربانی ارسال و از او میخواهد به لینک موجود در ایمیل مراجعه و اطلاعات بانکی خود را بروزرسانی کند و در پروندههای جرایم سایبری متاسفانه افرادی هستند که فریب این کلاهبرداران را خورده و اطلاعات حساس بانکی خود اعم از رمز دوم، CVV2 و ... را در اختیار هکر قرار داده و مورد کلاهبرداری مالی قرار میگیرند.
وی اظهار کرد: در این خصوص کلاهبرداران پس از شناسایی طعمههای خود ایمیلی شبیه به یکی از ایمیلهای بستگان وی ایجاد یا در مواردی ایمیل بستگان قربانی را هک میکنند؛ در این شیوه کلاهبردار با ارسال ایمیل جعلی مبنی بر نیاز مالی، مقداری پول از طعمه خود میخواهد با توجه به اینکه ایمیل ارسال کننده برای قربانی ایمیل معتبر و آشنا است؛ وی فریب کلاهبرداران را خورده و اقدام به واریز مبلغ خواسته شده به شماره حسابی که از طرف هکر ارسال شده میکند که این اقدام از سوی قربانی، ناشی از اعتماد بیش از حد و کمبود آگاهی و دانش ایمنی و امنیت وی از فضای مجازی است.
نیک نفس در ادامه در خصوص پیشگیری از "کلاهبرداری با ارسال ایمیلهای جعلی" به شهروندان توصیه کرد، از باز کردن ایمیلهای ناشناس و ضمیمههای آن خودداری کرده و ایمیلهایی که به صورت مکرر با آنها سرو کار دارید را در قسمت contact خود ذخیره کنید.
وی بابیان اینکه ایمیلهای مالی و یا شماره حسابهایی که قرار است به آن مبلغ واریز کرده را به صورت تلفنی کنترل کنید، گفت: آدرس ایمیلهای دریافتی را بصورت دقیق بررسی و استعلام کنید.
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