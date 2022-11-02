تشکیل بیش از یک هزار پرونده جرائم سایبری در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی شیوه‌ها و احصای راهکارهای عملی و اجرایی برای پیشگیری از کلاهبرداری سایبری و پرتکرار در اردبیل اظهار کرد: یک هزار و ۱۱۱ فقره پرونده در حوزه جرائم سایبری و کلاهبرداری اینترنتی در طول ۷ ماهه گذشته سال‌جاری در اردبیل تشکیل شده است.

وی بیان کرد: در این زمینه سختی کار در شناسایی متهمان و اثبات حقیقت کاملاً مشهود بوده که به همین منظور معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید برنامه‌های پیشگیرانه را با برنامه‌های تخصص محور در دستور کار قرار دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: به لحاظ عدم شناسایی پرونده‌ها با برخی مشکلات اساسی در این زمینه مواجهیم که نشان دهنده ضعف در حوزه کلاهبرداری فضای مجازی و سایبری و نداشتن تخصص است که باید در این زمینه به نتایج قابل قبول و مد نظر دست یابیم.

آفاقی به عملیاتی شدن سند تحول قضائی در استان اردبیل از سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: براساس تجربیات به دست آمده رویکرد سنتی در سند تحول قضائی جوابگو نیست و نیاز است سازمان‌های مردم نهاد نیز برای ارائه سازمان‌های مردم نهاد و متخصصان نیز برای نتیجه‌گیری بهتر پای کار باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی قوه قضائیه تدوین شده که باید براساس همین دستورالعمل تبیین شده، هسته‌های فناوری تعریف شوند، گفت: توجه ویژه به متخصصان و اشخاص صاحب نظر براساس داده‌های ارائه شده و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با هدف کاهش جرائم انجام می‌یابد که به همین منظور داشتن نظرات کارشناسانه برای تحقق اهداف مورد نظر امری لازم و ضروری است.

فرهاد یوسفی‌اردبیلی، مجری اجرایی برنامه‌های هسته‌های فناوری تخصصی در اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه توجه به مسائل فضای سایبری، ریزقانون‌ها و قانون‌ها در این زمینه تعریف و اجرایی شده است، افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی یکی از ضروریات اساسی برای تحقق گام‌های ابلاغی است.