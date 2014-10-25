حوادث اصفهان به طرح حمایت از آمران به معروف ربطی ندارد/ تفاوت حر با موسوی و کروبی

حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: حوادث اسید پاشی در طول 35 سال گذشته به صورت مکرر اتفاق افتاده است و هر بار عوامل این حوادث شناسایی و دستگیر شده اند. امیدواریم عوامل حوادث اخیر اصفهان هم به زودی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و دستگیر شوند و به اشد مجازات محکوم گردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تحلیل علل ایجاد این حوادث گفت: کشور در آرامش به سر می برد و دشمنان از این آرامش رنج می‌برند و سعی می کند با تلاش های مستقیم و غیر مستقیم این آرامش را بر هم زنند و حرکت‌هایی را در راستای ناامنی در جامعه ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه اصفهان امن است گفت: این حوادث به طرح امر به معروف و نهی از منکر و نیرو های حزب الهی و ولایت مدار ربطی ندارد، باید علل روانی و اجتماعی این حوادث بررسی شود.

سالک گفت: رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند تا حوادث اصفهان را به نیروهای حزب الهی ربط بدهند و جریانات سیاسی داخلی هم فرصتی پیدا کرده اند نیرو های اصیل انقلاب را بکوبند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون امر به معروف تضمین سلامت ملت ایران و واجب الهی و نظارت ملی مردم بر مردم و مردم بر دولت است.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر در طول 35 سال گذشته تبدیل به قانون نشده است، اما امروز به همت نمایندگان و یاری امام زمان این امر الهی تبدیل به قانون در جامعه اسلامی شده است البته در اجرا باید اشکالاتش بر طرف شود.

سالک ابراز امیدواری کرد که این قانون در تقویت زیر ساخت های فرهنگی جامعه موثر باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور در زنجان گفت: رئیس جمهور توبه حر و گذشت امام حسین(ع) از وی را به عنوان الگویی برای گذشت از برخی افراد مطرح کردند؛ در حالی که موسوی و کروبی با حر تفاوت دارند.

وی ادامه داد: حر شعور توبه کردن داشت اما موسوی و کروبی ندارند، این افراد جلوی ولایت ایستادند و حرفی را زدند که از حلقوم آمریکا و اسرائیل برآمد.