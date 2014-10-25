به گزارش خبرگزاری مهر ،مجتبی عبدالهی در جلسه شورای معاونین خدمات شهری مناطق شهرداری تهران، مسوولین سازمان ها و ادارات خدمات شهری و شهرداران نواحی تهران با بیان این که انشالله با اقدامات انجام شده عملکرد مناسب تری در موضوعات مرتبط با این حوزه داشته باشیم گفت:مسوولین باید حضور حداکثری در زمان بارش های شهر تهران داشته باشند.

عبدالهی در ادامه با تاکید بر آماده باش کامل سازمان های این معاونت برای بارش های پیش رو اظهار کرد:امیدواریم امسال فصل پر بارش و زمستان پر آبی داشته باشیم.

وی با تاکید بر این که باید مخازن بتنی جدیدی برای ذخیره آب احداث شود تا در تابستان دچار مشکل نشویم گفت:حوزه خدمات شهری همیشه باید در حال پیشگیری و آماده باش کامل باشد.

عبدالهی با اشاره به موضوع مهم طرح تفکیک در مبدا و ابلاغ به کلیه مناطق و نواحی 123 گانه شهر تهران گفت:شهردار تهران جلسات مختلفی را در خصوص فرهنگ ترافیک و تفکیک زباله در مبدا برگزار کردند و تاکید بسیاری بر روی این موضوع دارند.

به گفته عبدالهی با اقدامات لازم در خصوص این دو موضوع،اتفاقات بسیار مهمی در سطح شهر تهران رخ خواهد داد.

وی در ادامه به شعار«آسمان آبی، زمین پاک» اشاره داشت و گفت:طرح تفکیک زباله از مبدا اولویت اول مناطق 22 گانه است، بنابراین باید به این دو موضوع عنایت ویژه ای شود.

وی اظهار امیدواری کرد:با تلاش های این معاونت؛ قطعا وضعیت نگهداشت شهر تهران روز به روز عالی تر خواهد شد.

همچنین در این جلسه عبدالهی در مورد رسیدگی به وضعیت اسکان های کارگری و همچنین ایجاد این مکان ها در کلیه مناطق شهر تهران تاکید کرد.

گفتنی است در این جلسه عبدالهی بر مباحثی چون آمادگی کامل مسوولین و نیروهای خدمات شهری در زمان بارش ها و شناسایی و رفع مکان های آبگرفتگی،مکان یابی برای احداث سرویس های بهداشتی در مناطق تهران، کنترل پمپ های تخلیه آب و کف کش ها،ابلاغ دستورالعمل برف روبی به مناطق 22 گانه، کاهش میزان نمک پاشی ها در سطح شهر تهران درهنگام بارش برف واستفاده از خودروهای محلول پاش،کنترل بر نظافت اطراف هیئت ها، حسینیه ها و مساجد و اعزام نیرو و تحویل مخزن به مناسبت ماه محرم،تعمیر پله برقی و پل های عابر پیاده و... از جمله مباحثی بود که بر آنها تاکید کرد.

براساس این گزارش در این جلسه مهندس عبدالهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران از شهرداران 10 ناحیه برتر شهر تهران که 7 شهردار برتر در ارزیابی عملکرد دوسالانه در موضوعات مختلف خدمات شهری حائز رتبه های بالایی شده بودند و 3 شهردار نیز در طرح پایلوت تفکیک در مبدا نتایج بالایی را کسب کردند با اهدای لوح و هدایایی تقدیر کرد.

لازم به ذکر است اسامی 10شهردار برتر به شرح ذیل است:حسین گلستانی شهردار ناحیه یک منطقه 3، محمدرضا ندرلو شهردار ناحیه یک منطقه 13،محمد نیکنام شهردار ناحیه 1 منطقه 9 سه شهرداری برتر در طرح پایلوت تفکیک در مبداء برگزیده شدند و سمیه حاجوی شهردار ناحیه 1 منطقه 4،مهدی صباغ زاده شهردار ناحیه 1 منطقه 1،حسین بیاتانی شهردار ناحیه یک منطقه 8،علیرضا جعفری شهردار ناحیه 1 منطقه 2،مهدی نوروزی شهردار ناحیه 3 منطقه 17،یاسر نیکوفال شهردار ناحیه یک منطقه 21 و مجید حاجی عبدالمجید شهردار ناحیه یک منطقه 22؛ جزو 7 شهردار نواحی برتر در بررسی های عملکرد دو سالانه انتخاب شدند.